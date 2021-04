Sono tantissimi gli appassionati di bici che per un motivo o per un altro spesso rimangono bloccati a casa senza poter portare avanti la loro passione. Questo fantastico sport infatti diventa, per forza di cose, impraticabile quando fuori piove o c’è brutto tempo. Ancor di più in questo periodo per via delle restrizioni sugli spostamenti causate dalla pandemia di COVID-19.

Esiste però un dispositivo fantastico che ci permetterà di ovviare a questo problema: vediamo allora assieme perché dovremmo tutti comprare questo geniale accessorio che renderà semplicissimo allenarsi in casa.

I rulli da allenamento

Stiamo parlando di un’alternativa meno costosa della cyclette, perfetta per chi dispone in casa di uno spazio limitato: i rulli da allenamento.

Questi sono formati da un semplice telaio di base con tre cilindri mobili che permettono di pedalarci sopra in equilibrio con la bicicletta. Questo dispositivo fantastico, che non a caso viene utilizzato anche dai professionisti, al contrario di una cyclette permette un’esperienza il più vicino possibile alla realtà. Dovendo stare in equilibrio e grazie alle molteplici impostazioni che simulano i vari livelli di resistenze, sembrerà infatti di pedalare proprio su un percorso vero.

Le varie tipologie di rullo

Esistono poi diverse tipologie di questo apparecchio che possiamo trovare in commercio, ognuna con i suoi pro e i suoi contro. La tipologia più comune e conosciuta, che abbiamo citato poco fa, è proprio quella dei roller: cioè tre cilindri su telaio che permettono una pedalata libera in equilibrio.

In alternativa a questi possiamo però trovare anche delle strutture a cavalletto fisse con trasmissione diretta: in questo caso la ruota viene sollevata da terra e tenuta a contatto con un solo rullo, del quale possiamo regolarne la resistenza.

Per i veri appassionati poi esistono anche dei i modelli “smart” che registrano i dati di ogni pedalata e aiutano a misurare le performance. O perfino quelli interattivi, che attraverso un programma complesso di resistenze e uno schermo simulano perfettamente dei percorsi reali. Grazie allora a questo fantastico prodotto, dal costo anche inferiore ai 100 euro, potremmo finalmente allenarci quando piove senza nemmeno aver bisogno di grandi spazi. Ecco, quindi, il motivo per cui dovremmo tutti comprare questo geniale accessorio che renderà semplicissimo allenarsi in casa.

