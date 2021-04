Chi è attraente appare più intelligente: ecco come usare questo aspetto a nostro vantaggio

Forse alcuni di noi lo sospettavano, ma adesso ne abbiamo la certezza. Gli scienziati hanno definitivamente provato che chi è attraente sembra più intelligente. Questo fenomeno è ormai ampiamente riconosciuto con il nome di “effetto alone”. Certo, questo è davvero ingiusto, dal momento che non si premia il merito effettivo di una persona. Ecco però come possiamo usare questo aspetto a nostro vantaggio.

Gli scienziati studiano l’effetto alone

Innanzitutto, è necessario spiegare il significato di questo termine. L’effetto alone è un bias cognitivo, una distorsione della percezione personale di ciascuno di noi. Nella pratica, una caratteristica positiva o negativa di un oggetto o una persona è in grado di influenzare tutti i nostri giudizi successivi. Per questo se una persona è attraente tenderemo ad associargli altre caratteristiche positive, come l’intelligenza.

Lo scienziato responsabile di questa scoperta è stato Edward Lee Thorndike nel 1920. Da allora si sono succeduti numerosi studi che hanno confermato e ampliato i suoi risultati.

Ad esempio, nello studio di Landy e Sigall si scoprì che anche le prestazioni di una persona attraente vengono giudicate più positivamente. Viceversa, il lavoro di chi non è dotato di questa caratteristica viene giudicato più severamente.

La bellezza e il successo

L’effetto alone non si limita solo alla correlazione fra bellezza e intelligenza. Secondo lo studio “Ciò che è bello è buono”, siamo anche portati ad associare più successo alle persone più attraenti. Successo professionale, ma anche familiare e sociale. In buona sostanza, per noi chi è bello è tendenzialmente più felice.

A quanto pare, essere affascinanti aiuta anche a uscire dai guai. Diversi studi si sono concentrati sulle conseguenze dell’effetto alone nei tribunali. I risultati hanno ampiamente provato che le persone più belle sono state condannate meno severamente. Questo a meno che non abbiano usato la loro bellezza per ingannare.

Chi è attraente appare più intelligente: ecco come usare questo aspetto a nostro vantaggio

Forse la prova più evidente dell’esistenza dell’effetto alone è la nostra stessa esperienza nei colloqui di lavoro o nelle elezioni. Infatti, siamo naturalmente portati a scegliere la persona più attraente perché gli associamo altre qualità positive.

Nonostante la poca meritocrazia evidenziata dall’effetto alone, possiamo sfruttarlo a nostro vantaggio. Tutti noi infatti abbiamo la capacità di apparire più attraenti. Un guardaroba più studiato, capelli curati, del make-up applicato nella maniera giusta e un portamento e una voce più sicure fanno miracoli. Quindi, quando vogliamo concludere un affare o evitare una ramanzina, cerchiamo di prepararci con più impegno. Questo perché, chi è attraente appare più intelligente, ecco come usare questo aspetto a nostro vantaggio