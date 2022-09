Un weekend fuori con la famiglia è sempre una bell’idea. Un viaggio insieme permette a tutti i componenti di rilassarsi e svagarsi gli uni in compagnia degli altri. Sono esperienze poi particolarmente gradite ai più piccoli, che ne riceveranno tanti stimoli. I bambini sono curiosi perché stanno ancora esplorando il Mondo circostante, una caratteristica da assecondare nella scelta di una meta. Ideale sarà trovare dei posti da visitare che li affascinino, facciano divertire e trasmettano loro qualcosa.

Più che vedere monumenti, il più delle volte gradiscono il contatto con la natura. Si potrà così optare per qualche paese dotato non solo di mare cristallino ma anche di un parco naturale. Per conquistarli completamente, però, sicuramente si potrà puntare sugli animali. In particolare uno che sta facendo innamorare anche i più grandi, l’alpaca. Quindi ecco dove trovare e vedere gli alpaca in Italia.

Vacanze alternative con bambini

L’alpaca è un animale dolce e anche timido, però molto curioso e questo lo spinge ad avvicinarsi. Non è pericoloso, non ha denti aguzzi né veri e propri zoccoli. La differenza tra il lama e l’alpaca è che il secondo è più minuto e dotato di una lana più pregiata che è morbidissima. Sono entrambi diffusi in Sudamerica, ma il lama è usato principalmente come animale da lavoro. Entrambi sputano, ma l’alpaca molto meno frequentemente del lama. Tenderebbe a farlo con i propri simili talvolta e potrebbe sputare verso una persona solo in caso di forte stress.

Il successo riscosso dagli alpaca in virtù del loro aspetto coccoloso e del loro buon carattere ha portato allo sviluppo di tanti allevamenti anche in Italia e che è possibile visitare. Per una gita indimenticabile converrà portare in valigia abiti comodi, come quelli per le vacanze in montagna. Inoltre, pensiamo a cosa fare in auto con i bambini per ammazzare la noia nel tragitto.

Dove trovare e vedere gli alpaca in Italia per partire 2 giorni coi bambini

Oggigiorno, dunque, possiamo visitare gli alpaca anche nella nostra penisola, un po’ ovunque. Diversi i luoghi dove vederli e di cui daremo una panoramica generale e indicativa. Ve ne sarebbero, infatti, anche degli altri. Posti dove sarà possibile vivere diverse esperienze, tra cui solitamente la famosa passeggiata con un alpaca.

Lazio: vicino Roma, “Athletics Alpacas” a Moricone. A Tarquinia (VT), “Piani degli alpaca”. A Cisterna di Latina (LT) “Praces Salaro – Allevamento alpaca – fattoria didattica”;

Toscana: “Allevamento Albus Alpacas” a Sasso d’Ombrone (GR), “Alpacabrado” a Borgo San Lorenzo e “Mio Alpaca” a Scandicci, in provincia di Firenze;

Emilia Romagna: “La contea della Terra di Mezzo”, Carpinati (RE);

Piemonte: “Quadrifoglio Alpaca S.s.” a Quargnento e “Animal Walk, camminare con alpaka e lama” a Cavatore (AL). “Alpaca e Nuvole”, Castelnuovo Nigra (TO);

Aosta: “Alpaca Sape”, Montjovet (AO);

Lombardia: “Alpacas la Foppa” a Caspoggio (SO) e “Agriturismo scuderia della valle” a Sant’Omobono Terme (BG). “Cascina costa alpaca” a Pezzaze (BS);

Friuli Venezia Giulia: “Zalpa, zafferano e alpaca” a Travesio (PN);

Veneto: “Le Noghere – Fattoria” Villorba (TV) e “Baby Alpaca” a Selva di Progno (VR);

Trentino: “Allevamento Silpaca” a Cembra Lisignago (TN) e “Allevamento Alpaca in Val di Fiemme – Baita delle Fate” a Valfloriana (TN);

Marche: “Alpaca della Foglia” Urbino (PU) e “Il Giardino dell’Alpaca” a Potenza Picena (MC);

Umbria: “Maridiana Alpaca” Umbertide (PG);

Basilicata: “Basilicata Alpaca” Acerenza (PZ).

