Dove trovare campi di girasoli belli e affascinanti in Toscana e nelle Marche

Le vacanze per molti sono giunte al termine, ma questo non vuol dire rinunciare a fugaci evasioni dalla propria città. Settembre sarebbe il mese perfetto per organizzare weekend all’aria aperta, perché il caldo non è più afoso e le giornate sono più fresche. Inoltre i costi degli alberghi e altre strutture ricettive potrebbero proporre offerte ed occasioni imperdibili, anche per tutta la famiglia. Per stare pochi giorni fuori casa potremmo scoprire i borghi più caratteristici vicino casa o rimanere a contatto con la natura in qualche riserva italiana. Un’idea davvero interessante sarebbe invece riuscire ad ammirare dei maestosi e colorati campi di girasole.

Le fioriture

Solitamente i girasoli vivono bene in un clima temperato, che si aggira dai 18 fino ad oltre i 30 gradi e necessitano dei raggi del sole diretto. Non hanno bisogno di particolari cure, ma richiedono molta acqua e il terreno deve essere ben drenato, per evitare che le radici possano marcire. Quando fioriscono è un vero colpo d’occhio che non passa inosservato, riempiono di colore i campi, donando all’ambiente un aspetto straordinario, come un’opera d’arte. I fiori, in linea di massima, possono durare anche un mese nel periodo estivo, fino a ottobre.

Se siamo alla ricerca di questi maestosi paesaggi, ecco dove trovare campi di girasoli belli e affascinanti in Italia.

Umbria e Piemonte

Tra le varie località italiane, in Umbria è possibile ammirare questi splendidi fiori, nello specifico a Marsciano, un piccolo borgo in provincia di Perugia. Sono grandi e di innegabile bellezza ed arrivano fino alle frazioni vicine. Potremo passeggiare tra le vie che circondano i campi e scattare foto incredibili, in più rimarremo piacevolmente sorpresi da monumenti e attrazioni culturali di questa cittadina. In Piemonte sono diffusi i campi di girasoli nei pressi del Lago Viverone, in provincia di Biella, nelle colline del Monferrato, a Rivalta e nel Roero.

Dove trovare campi di girasoli belli e affascinanti in Toscana e nelle Marche

Tra i campi più belli spiccano quelli della Toscana, distribuiti in diverse zone. A Massa Marittima coltivare girasoli è una tradizione che risale a circa un secolo fa. I girasoli crescono nei campi che costeggiano la strada fino a Punta Ala e Castiglione della Pescaia. Se ci troviamo nelle zone del Chianti, nel Mugello e nell’aretino, potremmo ammirare altre grandi distese di questo fiore estivo allegro e seducente. Nelle Marche è ancora più frequente imbattersi in questi campi fioriti, attorno a Senigallia e soprattutto nelle pendici del Monte Conero. Un paesaggio da cartolina è il contrasto che si crea con il colore del mare verso la riviera.

