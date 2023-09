Dove studierà Ariane d’Olanda in Italia: quanto costa l’Istituto e come iscrivere i nostri figli

È la terza figlia di Re Guglielmo Alessandro e della Regina Maxima, sorella di Caterina Amalia e Alexia che la precedono nell’ordine di successione al trono. Ha frequentato la scuola primaria pubblica a Wassenaar e il ginnasio in cui hanno studiato le sorelle. Parla inglese e spagnolo e tra poco imparerà anche l’italiano.

La formazione della Principessa Ariane d’Olanda continuerà in Italia, a Trieste. Questa la scelta della famiglia Reale olandese. L’UWC Adriatic di Duino è pronta a ospitarla e lei si è fatta fotografare sorridente all’ingresso e ha postato la foto sui social.

Il College fa parte degli United World College, 18 scuole sparse in giro per il Mondo che hanno come scopo quello di promuovere la cooperazione internazionale. Della stessa rete fa parte anche l’UWC Atlantic College del Galles in cui ha studiato Leonor di Spagna e in cui si è iscritta sua sorella Sofia. Quello italiano ha un campus molto bello a pochi passi dalla Slovenia formato da biblioteche, laboratori e residenze con inclusa la mensa. Ci sono 180 studenti, sono disponibili corsi in inglese e si studiano arte, cultura e ambiente. Se vogliamo far studiare i nostri figli in una scuola davvero unica, al top e altolocata questo è il posto giusto e infatti il prezzo non è per tutti.

Livelli altissimi

Dove studierà Ariane d’Olanda in Italia? All’UWC Adriatic a cui possono accedere tutti gli studenti iscritti al terzo anno delle superiori presentando domanda di ammissione. Il College è aperto a chiunque voglia ottenere una preparazione pre-universitaria sfruttando l’ambiente multi-culturale per ottenere una istruzione di alta qualità.

La selezione è basata su merito e potenzialità, sono svolte da commissioni nazionali targate UWC formate da professionisti ed ex alunni inseriti nel mondo dello United World Colleges. Il bando di concorso spiega le modalità di accettazione cioè elenca le prove di selezione interregionali per l’Italia e indica le commissioni attive nelle diverse nazioni per l’ammissione degli stranieri. I candidati stranieri residenti in Italia possono partecipare alla selezione italiana compilando il bando apposito. L’obiettivo delle selezioni è quello di capire se gli studenti che vogliono frequentare il College sono motivati. Si tratta infatti non solo di intraprendere un percorso di studi impegnativo ma anche di un vero e proprio percorso di vita.

Dove studierà Ariane d’Olanda in Italia e qual è il valore delle borse di studio

Il valore delle borse di studio che vengono riconosciute agli studenti meritevoli è di 46.000 euro. In media il 66% degli studenti riceve borse di studio complete, il 20% contribuisce parzialmente con fondi personali, il 14% paga l’intera somma. Si tratta di un esborso non indifferente che però è più che giustificato.

Il criterio scelto per l’attribuzione delle borse di studio è quello dei risultati ottenuti durante i means testing. Si tratta di test appositi che permettono di capire quale possa essere la collocazione migliore per lo studente. Il titolo attuale della Pincipessa è Sua Altezza Reale Principessa Ariane dei Paesi Bassi, principessa di Orange-Nassau. Ma all’atto pratico, borsa di studio o no, Principessa o meno, dovrà dimostrare tutto il suo valore viste le aspettative della scuola. Dal suo sorriso la Principessa sembra felice e determinata. Il futuro ci dirà.