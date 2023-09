Mangiare un secondo di pesce spendendo meno di 6 euro? Ecco 2 piatti di mare sfiziosi contro il carovita

Fare la spesa cercando di risparmiare sta diventando una vera mission impossible, i costi degli alimentari sono alle stelle. Invece di scegliere secondi di pesce costosi, ecco 2 ricette economiche che ci faranno risparmiare

Riempire il carrello scegliendo prodotti di qualità, significa pagare un conto salato alla cassa e spesso siamo costretti a rinunciare a ricette più appetitose. Diventa fondamentale, in questo momento, cercare di evitare sprechi in cucina e soprattutto di preparare piatti con materie povere, che costano poco. Nell’ottica del risparmio, quindi, potrebbe essere una buona idea scegliere al supermercato tagli di carne meno pregiati, che solitamente ignoriamo, meglio se a Km zero. Proporre a pranzo, o a cena, una pietanza a base di pesce è diventato un vero lusso, se pensiamo ai costi importanti delle varietà più pregiate. Branzini, spigola, pesce spada, salmone, merluzzo sono buonissimi, ma il loro prezzo solitamente supera i 20 euro al Kg.

Mangiare un secondo di pesce spendendo meno di 6 euro

Per mettere in tavola piatti di mare squisiti, anche in questo caso, potremmo optare per le specie più economiche, cercando di valorizzarle il più possibile. Senza svuotare il portafoglio, e rinunciare al gusto, possiamo preparare tantissime ricette sfruttando, ad esempio, il sapore eccezionale delle sarde. Oltre ad essere nutrienti, infatti, hanno un gusto deciso, perfetto per elaborare primi e secondi. Inoltre, questo pesce azzurro costa davvero poco, in linea di massima circa 6 euro al Kg, a volte anche meno. Quindi perché non proporre un favoloso secondo, usandolo come protagonista?

Per 4 persone basteranno circa 700 gr di sarde e la ricetta sfiziosa e semplice arriva direttamente dalla Sicilia. Le “sarde a beccafico” sono degli involtini che si realizzano farcendo il pesce sfilettato e poi arrotolato. La farcia si prepara mescolando pangrattato tostato, uvetta, prezzemolo, pepe, sale, zucchero, olio, pinoli. Farciamo le sarde e arrotoliamole e disponiamole una accanto all’altra in una teglia rettangolare, alternandole con foglie di alloro e fette d’arancia. Prima d’infornare versiamo del succo d’arancia e un filo d’olio, infine cuociamo a 180 gradi per 20 minuti

I molluschi più economici

Non tutti sanno che le cozze sono tra i molluschi più economici che possiamo trovare in commercio. Le possiamo acquistare fresche e mangiare un secondo di pesce spendendo meno di 6 euro. Ne basteranno circa un Kg per 4 persone e, invece di farle semplici al sugo, o in bianco, è interessante prepararle in una variante appetitosa. Prepariamo un semplice sugo di pomodoro con della cipolla, mentre cuoce, dedichiamoci alle cozze, sbollentandole e sgusciandole. Appena freddate, avvolgiamole ad una ad una in un’acciuga, immergiamo nell’uovo sbattuto e paniamo. Non resterà che friggerle in padella nell’olio d’arachide caldo, o nella friggitrice ad aria, e serviamo con il sugo.