Costano meno di 30 euro queste scarpe alla moda da indossare anche a settembre

Messi da parte i sandali è ora di sfoggiare delle eleganti slingback che ci faranno fare un figurone a lavoro come nel tempo libero.

Con l’avvicinarsi della stagione autunnale in molte preferiranno mettere da parte i sandali per tornare alle vecchie e care sneakers. Si tratta di scarpe sicuramente comode ma, a volte, poco eleganti. Per questo motivo, al posto delle classiche sneakers, si potrà optare per altre tipologie di scarpa. Prima dell’arrivo dell’inverno dove prevarranno stivaletti e anfibi si potrà passare per le slingback o kitten heels. Si tratta di scarpe che affondano le loro radici nel passato dal momento che furono ideate da Coco Chanel alla fine degli anni’50. Indossarle ci farà sentire immediatamente delle dive, saranno perfette sia per i look più casual che per quelli più eleganti. Un modello ideale per coloro che non amano indossare i tacchi dal momento che hanno un tacchetto molto comodo. Si potranno scegliere con tacco grande o piccolo a seconda delle proprie preferenze.

Alcune idee per indossare quelle più di moda

Le sling back, anche se sembrano scarpe prettamente estive, possono essere tranquillamente utilizzate anche durante il periodo autunnale. In modo particolare durante le belle giornate di settembre e ottobre potremmo sfruttare proprio queste scarpe per rendere più ricercati i nostri outfit. Possono essere indossate in diversi modi, con i jeans ma anche con pantaloni ampi ed eleganti o, ancora, con gonne e vestiti. Insieme ai jeans per rendere il look contemporaneo e adatto a qualsiasi stile.

Si consiglia di acquistare modelli bicolore perché grazie alla loro punta nera tenderanno ad allungare la gamba. Un modo semplice per sembrare più alte o, perlomeno, con gambe più lunghe anche senza tacchi. Come capo spalla si potrà scegliere un trench, una giacca classica o in pelle oltre ad un classico cappotto per i momenti più freddi. Per un look più legante si consiglia di indossarle insieme ad una camicia o una blusa di colore neutro o super colorata.

Costano meno di 30 euro queste scarpe

Ma per parlare di costi, quindi, quali sono le kitten heels da comprare per fare un affarone con un buon rapporto tra qualità e prezzo? Come si scriveva in precedenza, le più classiche e famose sono quelle proposte da Chanel che, tuttavia, sono anche molto costose. Questo, come prevedibile, potrebbe fermare la maggior parte delle persone interessate all’acquisto. La buona notizia è che oltre al modello più costoso possiamo trovare anche slingback a prezzi inferiori da acquistare in negozi come Zara o H&M. Zara li propone con prezzi dai 30 ai 70 euro a seconda del modello. H&M, invece, le propone a meno di 30 euro. Sicuramente una buona alternativa per chi non può spendere centinaia di euro dal momento che Costano meno di 30 euro queste scarpe davvero eleganti.

