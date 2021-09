In un precedente report (A breve potremmo essere nelle condizioni di comprare a man bassa azioni Giglio Group) facevamo notare come il titolo si stava dirigendo sui livelli (area 1,9 euro) dove acquistare sarebbe stato molto conveniente. Il minimo segnato dopo la pubblicazione del report è stato in area 1,92 euro. Da lì il titolo è partito per un rialzo di oltre il 20%. Adesso dove sono dirette le azioni Giglio Group dopo che l’atteso rialzo sembra arrivato al capolinea?

Come si vede dal grafico, infatti, con la settimana in corso sembra che si stia assistendo a un’inversione ribassista con la rottura del supporto fornito dal I obiettivo di prezzo in area 2,155 euro e un segnale di vendita dello Swing Indicator.

Qualora questo scenario dovesse essere confermato dalla chiusura settimanale, allora le quotazioni sarebbero destinate al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 1,954 euro. Questo livello potrebbe essere un ottimo livello di ingresso visto che già in passato è stato la base dalla quale le azioni Giglio Group sono ripartite. Una chiusura, invece, inferiore a questo livello proietterebbe il titolo verso il III obiettivo di prezzo in area 1,756 euro.

Tra i punti di forza che potrebbero sostenere una ripresa del rialzo del titolo ricordiamo un fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione di oltre il 40%. Anche le aspettative di crescita degli utili sono un ottimo supporto alla tenuta del titolo. Con un a previsione di crescita media degli utili di oltre il 90% all’anno per i prossimi tre anni, Giglio Group è uno dei migliori titoli di Piazza Affari. Va, però, notato che negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.

Per concludere riportiamo le raccomandazioni degli analisti. Il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 70%.

Un punto negativo è legato al fatto che spesso in passato la società ha rilasciato dati peggiori delle attese.

Dove sono dirette le azioni Giglio Group dopo che l’atteso rialzo sembra arrivato al capolinea? Le indicazioni dell’analisi grafica

Giglio Group (MIL:GG) ha chiuso la seduta del 14 settembre a quota 2,085 euro in ribasso del 2,34% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale