La notizia più importante degli ultimi mesi su Seri Industrial è quella relativa alla sua uscita dalla black-list della Consob con l’aggiornamento di agosto.

Nell’ultimo anno il titolo ha guadagnato circa il 130% e i nostri indicatori hanno seguito l’evoluzione dei prezzi sia al rialzo che al ribasso con estrema precisione. Da qualche mese, però, le quotazioni si stanno muovendo in una tediosa fase laterale che, come sempre, può portare a molti falsi segnali. Per evitare di accumulare perdite e tenendo presente che nel lungo periodo l’impostazione è al rialzo, ci siamo chiesti dove si trova il livello oltre il quale le azioni Seri Industrial riprenderanno la loro corsa al rialzo.

Guardando l’andamento degli ultimi mesi delle quotazioni, si nota immediatamente come ci siano stati due livelli che hanno molto influenzato l’andamento di Seri Industrlal: area 7,41 euro e area 8,79 euro.

La rottura in chiusura di settimana di area 8,79 euro aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 11,12 euro. La massima estensione rialzista, invece, si trova in area 13,5 euro.

I ribassisti, invece, prenderebbero il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 7,41 euro. In questo caso il ribasso potrebbe essere molto profondo con massima estensione del rialzo in area 4,5 euro.

Per chi fosse interessato al titolo, quindi, si consiglia di non anticipare il mercato con il rischio di rimanere incastrati dalla parte sbagliata. Attendere con pazienza quanto accadrà in prossimità dei livelli indicati.

D’altra parte la società presenta molti punti interessanti. Secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita. Inoltre, in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.

Per concludere ricordiamo che il 26 gennaio 2021, il nostro Ufficio Studi aveva inserito nella propria Lista delle raccomandazioni

Dove si trova il livello oltre il quale le azioni Seri Industrial riprenderanno la loro corsa al rialzo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Seri Industrial (MIL:SERI) ha chiuso la seduta del 16 settembre in ribasso del 1,04% rispetto alla seduta precedente al prezzo di 7,58 euro.

Time frame settimanale