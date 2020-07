Dove si può effettuare il pagamento di un bollettino postale? La domanda sembra retorica e la risposta scontata. In Poste Italiane, ovviamente. Ma davvero la domanda è così retorica? Oppure nasconde anche una risposta diversa da quella classica dell’ufficio postale? Di seguito in pochi secondi scoprirai dove si può pagare un bollettino postale, oltre che in Posta, risparmiando tempo, stress e magari denaro

Dove si può effettuare il pagamento di un bollettino postale?

Nelle prossime righe ti riveleremo delle informazioni che ti faranno guadagnare molto tempo prezioso e risparmiare molto stress. Il tempo di andare in un ufficio postale, lo stress di fare la coda. Oggi non è più necessario recarsi in Posta per pagare un bollettino della luce, del gas, della finanziaria, o di quant’altro. Ci sono modi molto più semplici e soprattutto veloci.

Dunque, immagina di vivere in un luogo dove manca l’ufficio postale ed hai un bollettino da pagare. Oppure abiti lontano qualche km dalla Posta più vicina e devi pagare un bollettino postale dell’utenza di casa tua. Cosa fai? Ti armi di pazienza e vai all’ufficio postale, fai la coda e paghi. Oppure ti rechi in banca, vai alla tabaccheria sotto casa o magari vai all’edicola. E se devi fare la spesa, allora vai al supermercato e con una coda sola, compri ciò che ti serve e paghi il bollettino.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Se non paghi in Posta attenzione al pagamento differito

Esatto, negli esercizi commerciali che abbiamo sopra indicato e presso gli sportelli bancari è possibile pagare un bollettino postale. Il servizio è diffusissimo su tutto il territorio nazionale, anche se alcune tabaccherie o edicole potrebbero non offrire questa modalità di pagamento.

Questo servizio prevede due modalità di pagamento, a seconda che l’intermediario (l’esercizio commerciale o la banca), abbia sottoscritto una convenzione con le Poste Italiane o con il soggetto che ha emesso il bollettino.

Se banca o esercizio commerciale hanno stretto un accordo con Poste o con la società emittente il bollettino, al momento del pagamento il debito viene estinto immediatamente.

Ma, attenzione, in assenza di convezione tra intermediario e emittente, l’estinzione del debito non avviene al momento del pagamento del bollettino. In questo caso l’estinzione del debito avviene al momento in cui l’emittente entra in possesso della somma pagata.

Non è una differenza di poco conto, perché nel secondo caso la ricevuta emessa dall’intermediario non libera il pagatore dal debito. Si ha la liberatoria solamente al momento dell’accreditamento della somma presso il debitore emittente del bollettino.

Inoltre i giorni trascorsi tra pagamento e accreditamento, in caso di transazione effettuata oltre la scadenza, contribuiscono agli interessi di mora (in caso siano previsti).

Per approfondire questo ed altri aspetti legati al pagamento dei bollettini, clicca su questo link di Banca d’Italia