Guadagnare tanto in Borsa con questo titolo azionario si può ma i rischi sono elevati. Di quale società stiamo parlando?

I nostri analisti hanno individuato nel titolo Isagro un potenziale cavallo vincente per guadagnare in Borsa. Tuttavia, l’attuale configurazione grafica richiede molta prudenza e il monitoraggio di livelli chiave che se violati potrebbero far volare le quotazioni sia al rialzo che al ribasso.

Che regni una situazione di incertezza è evidente anche dalle raccomandazioni degli analisti e dalle conclusioni che si raggiungono guardando l’analisi dei fondamentali.

Nel primo caso l’unica società che copre il titolo ha un giudizio Buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. Nel secondo, invece, sia il PE che il PEG esprimono una forte sopravvalutazione. Solo il Price to Book ratio esprime una forte sottovalutazione che indica come i beni materiali della società valgano più del suo attuale valore.

La situazione di incertezza è chiaramente evidente anche dall’andamento delle quotazioni negli ultimi mesi mostrato nella figura seguente. Praticamente nelle ultime 48 sedute le quotazioni hanno avuto una variazione di solo il -3,4%.

Guadagnare tanto in Borsa con questo titolo azionario si può ma i rischi sono elevati: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Isagro (MIL:ISG) ha chiuso la seduta del 7 maggio a quota 0,98€ in ribasso del 2% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma da ormai settimane le quotazioni rimangono bloccate all’interno del trading range 0,8622€ – 0,9764€. La rottura dell’estremo superiore aprirebbe le porte al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 1,1621€ e a seguire di area 1,462€ (III° obiettivo di prezzo).

In caso contrario, rottura del supporto in area 0,8622€ la proiezione virerebbe al ribasso con obiettivi da calcolare.

Da notare che al momento c’è in corso un segnale del BottomHunter, per cui lo scenario rialzista dovrebbe essere favorito.

Time frame mensile

La proiezione in corso è ribassista e ha raggiunto il III° obiettivo di prezzo in area 0,9382€. Ci sono, quindi, elevatissime probabilità che le quotazioni possano ripartire al rialzo. Ci sono, quindi, le potenzialità per un rialzo di almeno il 50%.

Approfondimento

Isagro risultati del primo trimestre 2020