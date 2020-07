I dolci a base di cioccolato marchiati Sorini e Feletti tornano sul mercato. Il fondo Avenue Capital che detiene il 51% di Hdi Holding Dolciaria Italiana spa, azienda leader in Italia nel settore della produzione e la vendita di dolci ha intenzione di cedere la propria quota. La famiglia Lameri detiene l’altra parte della quota e non sono intenzionati a mollare la propria parte. I dolci Sorini e Feletti finiranno nelle mani di chi? Secondo delle gole profonde Sperlari, Novi o Bauli hanno interesse. Da tenere presente che tra Hdi e le tre società prima menzionate ci sono vari scambi commerciali. Ma non è tutto: a gustare i dolci a base di cioccolato Sorini e Feletti anche fondi di private equity con focus sull’alimentare.

La cioccolata Feletti e Sorini

Il marchio Feletti ha una storia centenaria. Carlo Birocchetto ha fondato l’azienda nel 1882 e il commendatore Giuseppe Feletti l’ha rilevata trentaquattro anni più tardi. Discorso diverso per il marchio Sorini. Il farmacista Fausto Sorini ha dato il via nel 1915 alla nascita dell’azienda in Lombardia. Il nome del farmacista è legato più alla famosa caramella Rabarbaro a base di zucchero, sciroppo di glucosio, estratti naturali di rabarbaro e genziana. Con il trascorrere degli anni la famiglia Lameri in società con Carlo Alquati hanno preso le retini fino ad ottenere il controllo totale. I due marchi Sorini e Feletti centrano annualmente ricavi di 30 milioni e hanno superato anche i 50 milioni di fatturato.

Perché il fondo newyorkese vuole uscire?

Il fondo newyorkese Avenue Capital da quattro anni ha accompagnato il rilancio dei due gruppi e ora vuole uscire dal suo investimento in Feletti 1882 e Sorini. Dopo una opera di risanamento il fondo ha intenzione di uscire da Hdi, società sana con circa tre milioni di margine operativo lordo. Solo grandi aziende possono avere appetito per i dolci a base di cioccolato in modo da sostenere lo sviluppo dell’azienda rafforzandola nel segmento del cioccolato di alta qualità. I dolci Sorini e Feletti finiranno nelle mani di chi?