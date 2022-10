Se si guardano gli ultimi cinque anni, e non solo, la performance di Reply è stata superiore sia alla media del settore di riferimento che al mercato italiano. Come mostrato in un articolo precedente, infatti, nel lungo periodo queste azioni hanno elevatissime probabilità di offrire un rendimento positivo. Ad esempio, a 10 anni la probabilità che il rendimento del titolo sia positivo è del 100%. Questo, però, non vuol dire garanzia di successo. I risultati delle serie storiche, infatti, sono indicativi e non possono essere in alcun modo utilizzati per prevedere con certezza quanto accadrà in futuro.

Un altro aspetto interessante del titolo è il suo beta che essendo inferiore a 1 lo rende meno sensibile alle forti fluttuazioni di mercato collocandolo tra i cosiddetti “difensivi”.

Quanto vale la sopravvalutazione di questo titolo azionario?

Qualunque sia la metodologia classica utilizzata per analizzare il titolo Reply, il metodo dei multipli (P/E, PB, PEG) restituisce un titolo sopravvalutato. Anche se, complice la discesa dei prezzi, la sottovalutazione è in via di diminuzione. Ad esempio, la valutazione del gruppo in termini di multipli di utili risulta essere solo del 10%. Il rapporto tra prezzo e fatturato, invece, esprime una sopravvalutazione di circa il 40%.

Di diverso tenore sono le raccomandazioni degli analisti, riportate su riviste specializzate, che hanno un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 31% rispetto alle quotazioni attuali. È interessante notare che la dispersione tra le diverse raccomandazioni è molto piccola, pari a circa il 7%, a indicare una convergenza di visione tra i diversi analisti.

Quando terminerà la fase laterale sul titolo Reply? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 14 ottobre a quota 108,9 euro, in ribasso dell’1,21% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico, da settembre in poi le quotazioni si sono mosse all’interno di un trading range laterale individuato dai livelli 98,90 euro e 123,3 euro. A questo punto quando terminerà la fase laterale sul titolo Reply?

Solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità al titolo.

In particolare, una chiusura giornaliera potrebbe spingere il titolo lungo la proiezione rialzista indicata in figura dalla linea continua. Al ribasso, invece, la rottura dl livello di trading indicato potrebbe rafforzare lo scenario ribassista indicato in figura dalla linea tratteggiata.