In a una seduta tutto sommato senza particolari spunti, vista la chiusura dei mercati azionari americani, si distinguono le azioni Generali Assicurazioni che scendono più dell’indice principale con volumi in aumento rispetto alla media delle cinque sedute precedenti. Quanto è probabile che il grafico dei prezzi abbia segnato un massimo?

Lo stato di salute del titolo

La società presenta multipli di guadagno interessanti, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0.9, suggerendo un’attuale sottovalutazione confermata anche dal rapporto prezzo su utili attualmente pari a circa 8x. Un livello inferiore alla soglia di 10x normalmente considerata come lo spartiacque tra sopravvalutazione e sottovalutazione.

I flussi di cassa positivi contribuiscono a una valutazione favorevole. Inoltre, gli investitori interessati a un dividendo dal rendimento interessante potrebbero trovare attraente questa azione. Allo stato attuale infatti, il rendimento atteso è superiore al 5%.

Le previsioni di fatturato sono state recentemente riviste al rialzo, insieme agli utili per azione, e negli ultimi quattro mesi c’è stato un miglioramento del giudizio degli analisti. La visibilità sulle prossime attività del gruppo è eccellente e le stime dei ricavi future sono convergenti tra gli analisti, confermando una buona previsione. Tuttavia, date le previsioni di crescita relativamente basse, il gruppo non è considerato tra le azioni con il più alto potenziale di crescita del fatturato.

Le azioni Generali Assicurazioni scendono con volumi in aumento, è stato segnato un massimo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 19 febbraio a quota 20,80 €, in ribasso dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere segnato i massimi storici nel corso della seduta del 16 febbraio, le quotazioni chiudono in ribasso con un aumento dei volumi di oltre l’80% rispetto alla media delle cinque sedute precedenti. Questo ribasso, però, per il momento non deve preoccupare in quanto il supporto in area 20,54 € resiste ancora. Il rialzo, quindi, potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura. Solo una chiusura inferiore a questo livello potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

