Dove potrebbero essere diretti i mercati azionari?

Se oggi dovessimo scommettere sui mercati azionari lo faremmo al ribasso. A parer nostro ci sono tutte le condizioni: incertezza sui tassi di interesse, ciclicità a favore, vicinanza di un setup rosso annuale e in ultimo, il forte rialzo che c’è stato dai minimi di ottopbre del 2022 e poi del 2023. Ci sembra un mix “quasi incandescente”. Chi mantiene è ancora Wall Street, ma crediamo che presto possa cedere. Come al solito le nostre sono ipotesi che poi dovranno essere confermate dai prezzi. Dove potrebbero essere diretti mercati i azionari? A proposito di Wall Street, la nostra ipotesi è la seguente: oggi (scadenze tecniche) potrebbe formare un massimo, e settimana prossima uno swing di inversione. Vedremo poi cosa accadrà.

Gli obiettivi

Mentre per i mercati americani al momento facciamo delle mere ipotesi, per i mercati europei fino a quando non ci sarà inversione rialzista, rteniamo che nelle prossime settimane possano essere raggiunti i seguenti obiettivi:

Dax Future

16.800 da dove passa una trend line fatta partire dai minimi di ottobre 2022, e poi la media mobile a 200 giorni, passante oggi per 15.904.

Eurostoxx Future

4.600 da dove passa una trend line fatta partire dai minimi di ottobre 2022, e poi la media mobile a 200 giorni, passante oggi per 4.021.

Ftse Mib Future

30.000 da dove passa una trend line fatta partire dai minimi di ottobre 2022, e poi la media mobile a 200 giorni, passante oggi per 26.000.

S&P 500

La trend line passa a 5.000 circa e la media mobile a 200 per 4.214.

Quali saranno i prossimi setup calcolati con i nostri metodi?

27 giugno, poi 11 ottobre e 19 dicembre.