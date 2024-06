Dove potrebbero essere dirette le azioni MFE? News sul dividendo

Momento difficile per i mercati azionari che potrebbero essere all’inizio di un’ulteriore fase ribassista del 10/15% in Europa e del 10% a Wall Street. Questa, in base alle nostre statistiche sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, dovrebbe rappresentare una straordinaria occasione di acquisto in ottica di medio lungo termine. I prossimi mesi, anzi 36 mesi, sono visti al rialzo, con ritracciamenti fisologici di tanto in tanto. Alla luce delle ultime news, dove potrebbero essere dirette le azioni MFE?

Le news sul dividendo

Il Consiglio di amministrazione di MFE MEDIAFOREUROPE, riunitosi ad Amsterdam, ha confermato Pier Silvio Berlusconi come amministratore delegato e Fedele Confalonieri come presidente per il prossimo triennio. È stato inoltre costituito un comitato esecutivo di cinque membri: Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci e Stefano Sala. Durante la riunione, il consiglio ha approvato il bilancio dell’ultimo esercizio e la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,25 euro per azione relativo all’esercizio 2023. Il dividendo sarà pagato il 24 luglio 2024, con data di stacco il 22 luglio 2024 e record date il 23 luglio 2024.

Dove potrebbero essere dirette le azioni MFE? Lo studio dei grafici con i nostri algoritmi

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 3,06 euro, dopo che nel corso dell’anno, hanno segnato il minimo a 2,039 e il massimo a 3,36. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al rialzo/laterale anche se sono presenti delle divergenze rialziste di lungo termine. Negli ultimi giorni i prezzi siono stai respinti da una trendline fatta partire dai massimi del mese di maggio.

Al momento, solo ritorni sotto 3,274, potrebbero far tornare gli acquisti. Primo obiettivo al ribasso: 2,80, obiettivo di una trrendline fatta partire dai amssimis egnati fra ottobre 2’23 e gennaio 2024.

Ci teniamo a chiudere questo articolo ricordando che le azioni che staccano divdiendi tendono a perfromare sempre meglio delle altre.

