Wall Street, dopo il forte ribasso del 2022 si è ripreso tutto il terreno perduto e ora potrebbe aver ristabilito la tendenza pluriennale al rialzo. Le serie storiche scommettono su un rialzo fino al 2027. Sarà così? Come al solito la raccomandazione è quella di non seguire le previsioni ma la tendenza dei grafici e di non fare mai nulla che non si capisce. Investire in cose che non si conoscono potrebbe essere letale, e il mercato azionario è il luogo dove si possono devastare patrimoni! Oggi ci soffermeremo su American Airlines, Berkshire Hathaway e Johnson&Johnson. Dove potrebbero arrivare queste 3 azioni di Wall Street secondo il consenso degli analisti?

Mercati americani e target grafici

Rispetto alle ultime settimane, i listini americani hanno migliorato la loro struttura grafica e hanno segnato nuovi massimi.

Sia il Dow Jones che il Nasdaq che lo S&P 500 sono sopra i livelli/a ridosso del 2021 e quindi sui massimi storici e e sembra che non abbaino molta voglia di mollare. Alla luce di questi movimenti, secondo i canoni dell’analisi tecnica abbiamo tracciato delle trend line sul time frame settimanale dai minimi e massimi degli ultimi anni per definire possibili obiettivi e supporti per i prossimi 12 mesi. La rottura dei supporti farebbe cambiare la tendenza rialzista di lungo termine in corso.

Dow Jones: supporto a 35.000/34.500 e resistenza/obiettivo a 41.000.

Nasdaq C: supporto a 12.800/12.000 e resistenza/obiettivo a 18.200/19.000.

S&P 500: supporto a 4.150/4.000 e resistenza/obiettivo a 5.100/5.350.

Dove potrebbero arrivare queste 3 azioni di Wall Street secondo il consenso degli analisti

Le raccomandazioni e i target sono stati ripresi sul sito Marketscreener. I pattern dei grafici come definiti dall’analisi tecnica variano con il tempo, così anche le raccomandazioni degli analisti in seguito alla pubblicazione di bilanci e news.

American Airlines, prezzo medio delle ultime settimane 14,30. La tendenza su base mensile è ribassista e verrà ristabilita quella rialzista se in chiusura mensile verrà recuperata l’area di 19,28 (formazione di un massimo superiore secondo l’analisi tecnica). 21 giudizi degli analisti con media Hold e target a 14,29 dollari per azione.

Berkshire Hathaway, prezzo medio delle ultime settimana 541. La tendenza su base mensile è rialzista e verrà ristabilita quella ribassista se in chiusura mensile verrà rotta al ribasso l’area di 502 (formazione di un minimo inferiore secondo l’analisi tecnica). 16 giudizi degli analisti con media Accumulate e target a 606 dollari per azione.

Johnson&Johnson, prezzo medio delle ultime settimane 7,60. La tendenza su base mensile è rialzista e verrà ristabilita quella ribassista se in chiusura mensile verrà rotta al ribasso l’area di 7,07 (formazione di un minimo inferiore secondo l’analisi tecnica). 23 giudizi degli analisti con media Accumulate e target a 174,82 dollari per azione.

