Il 2023 secondo i calcolati statistici basati sulle serie storiche dovrebbe essere un anno di forti rialzi, e lasciare alle spalle il minimo decennale. Se la view si rivelerà corretta, e quindi la storia si ripeterà, da ora in poi i prezzi potrebbero salire con forza. Questo non significa che non ci saranno fisiologici storni e aggiustamenti anche forti al ribasso. Oggi è scaduto un primario setup annuale: il toro è pronto per far volare i mercati?

La previsione del 2023

Probabilmente il minimo annuale è stato segnato nel mese di gennaio, proprio come da attese. Il massimo verrà segnato probabilmente fra novembre e dicembre.

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:26 della seduta di contrattazione del giorno 6 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.658

Eurostoxx Future

4.316

Ftse Mib Future

27.935

S&P500

4.061,27.

Il pegio potrebbe essere alle spalle per questo mese ma meglioa ttendere le conferme dai prossimi giorni . Ecco le date di setup di questo mese:

Ecco le date dove si affollerranno probabilmente gli swing (minimi e massimi assoluti e relativi) più importanti del mese:

6/7, 9, 17, 21/22, 27/28 e il 30.

Il toro è pronto per far volare i mercati? Cosa guardare domani?

Dobbiamo continuare a ragionare monitorando i livelli di supporto e resistenza senza dare ancora nulla per scontato.

Nuovi ribassi con chiusure di sedute inferiori a:

Dax Future

15.364

Eurostoxx Future

4.255

Ftse Mib Future

27.545

S&P500

3.935.

Fino a quando la tendenza rimarrà rialzista questi sono i livelli che potrebbe essere raggiunti entro il 20 di questo mese:

Dax Future

16.200

Eurostoxx Future

4.450

Ftse Mib Future

28.500

S&P500

4.150/4.220.

Continuiamo a monitorare con attenzione le seguenti azioni: la small cap Immsi che oggi è volata del 10%, poi Anima Holding, ENEL, Intesa Sanpaolo, NEXI e Unipol.

