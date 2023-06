Dove è meglio fare le vacanze lunghe in Italia e quali sono i fondali migliori per snorkeling, pesca e fotografia subacquea

Non sempre abbiamo la possibilità di fare delle vacanze che superano le due settimane, quando si presenta l’occasione dobbiamo saperla sfruttare. Ci sono diverse classifiche dei siti specializzati che ci indicano i posti in cui potersi trattenere di più. Ecco una rassegna.

Avere il denaro necessario per fare delle vacanze lunghe non significa dover sprecare le risorse nei posti che ci danno poche soddisfazioni e ci fa spendere tanto. Alcune tra le mete più famose ci permettono di trattenerci anche due settimane e oltre a delle cifre ragionevoli . Una delle mete assolutamente consigliate si trova in Liguria, parliamo delle Cinque Terre luogo che si trova lungo la Riviera di Levante tra Genova e La Spezia. Un angolo dell’Italia molto romantico che ha colori variegati. Ideale per gli amanti del trekking che possono percorrere il Sentiero Azzurro, scenograficamente uno dei migliori della penisola. Possiamo trovare alberghi a 40 euro a notte, pedaggi inferiori agli 8 euro e ombrelloni a meno di 10 euro l’ora.

Per chi ama i laghi anche d’estate, Sirmione sul Garda rappresenta una meta imprescindibile. Le gite in barca non sono costose, si possono affittare i motoscafi e visitare le famose Grotte di Catullo. Oppure fare delle passeggiate raggiungendo Desenzano del Garda. Nei pressi troviamo anche il parco divertimenti Gardaland che con somme contenute ci permette di trascorrere una giornata indimenticabile con i bambini.

Dove è meglio fare le vacanze lunghe in Italia rilassandoci e divertendoci

D’estate è una parte dell’Italia molto battuta, Lignano Sabbia d’Oro particolarmente attrezzata per le famiglie che fanno le vacanze con ragazzi e bambini. Da oltre trent’anni questo litorale ottiene riconoscimenti importanti con le Bandiere Blu ma si caratterizza anche per una interessante movida notturna.

Se ci piace la montagna anche a luglio ed agosto, possiamo pensare a Sappada, nel Friuli Venezia Giulia, da sempre conosciuta come meta economica ma ricca di sorprese. La presenza dei casolari interamente realizzati in legno ci permette di fare una ricerca per cogliere delle occasioni di pernottamento a basso costo. Da non perdere le Cascate di Muhbach, le Sorgenti del Piave, i tre incantevoli Laghetti d’Olbe. Se vogliamo spendere poco e trattenerci a lungo per una vacanza indimenticabile nel centro Italia, dovremmo preferire il mare di Porto Recanati a quello della Versilia. I prezzi non sono paragonabili, il risparmio nella parte di San Benedetto del Tronto è garantito. Questi sono i posti dove è meglio fare le vacanze lunghe in Italia.

Scoperte sottomarine

Studiare i fondali marini osservandoli a occhi nudo con maschere, pinne e boccagli, è una delle attività più divertenti da fare in vacanza d’estate. Ma dobbiamo scegliere i posti giusti. Questa la classifica dei cinque migliori posti in cui fare snorkeling secoli i siti specializzati nell’organizzazione delle vacanze.

Riserva Marina Protetta di Miramare in Friuli.

Area protetta di Portofino in Liguria.

Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena in Sardegna.

Area protetta Isola di Ustica in Sicilia.

Se la nostra passione è quella di fare immersioni per fotografare i fondali marini immortalando gli abissi più belli della nostra penisola, ecco dove dovremmo andare.