Aiuto psicologico, tanta pazienza e la richiesta di un assegno cospicuo, queste sono le cose che permetterebbero di affrontare al meglio un divorzio. Ne è sicura Hiba Abouk, attrice spagnola di origini libiche, ex moglie del calciatore Achraf Hakimi ora al Paris Saint Germain. Ma la notizia che ha ricevuto è balzata agli onori delle cronache e ha fatto il giro del web. In molti pensano che l’idea del calciatore verrà presto copiata da tanti altri mariti. Come avrebbe fatto l’ex calciatore dell’Inter Hakimi a risparmiare molti soldi con il divorzio?

Secondo i siti di informazione sarebbe stata di 10 milioni di euro la somma richiesta da Hiba Abouk per arrivare a un accordo amichevole nella causa di divorzio con il calciatore Hakimi. Gli avvocati di Hakimi non sono d’accordo e la lotta si preannuncia aspra. A suo carico però ci sarebbe una cattiva gestione dei capitali di famiglia che giustificherebbe la richiesta della moglie. Ma il calciatore avrebbe sfoderato un’arma micidiale. Cioè sua madre.

Hakimi oggi è uno dei calciatori più pagati della Ligue 1, il campionato professionistico di calcio francese. Gioca nel Paris Saint Germain i cui proprietari sono gli Al Thani tramite il Qatar Sports Investments. Tanti soldi che possono rendere felici diverse persone. Una di queste però potrebbe non essere Hiba Abouk che avrebbe chiesto al marito la metà del suo patrimonio.

Non ha nulla

Come avrebbe fatto l’ex calciatore dell’Inter Hakimi a salvare il denaro guadagnato finora? La risposta è semplice. Hakimi risulta come nullatenente. Quindi non in grado di pagare gli alimenti. La coppia ha 2 figli e il secondogenito è arrivato nel 2022. Nonostante questo la difesa del patrimonio da parte del calciatore sarebbe rigida e determinata. Hakimi guadagna 14 milioni netti l’anno ma quando in tribunale si è discussa la causa la sorpresa è stata generale. Hakimi in banca non ha nulla. Non solo.

Non possiede l’auto, non ha case, non ha beni, è tutto intestato alla madre. È la madre che firma gli assegni quando lui deve comprarsi un abito firmato, un orologio, un gioiello. E ciò andrebbe avanti fin dall’inizio della carriera del calciatore. Forse è anche uno dei motivi che ha rovinato l’intesa di coppia. La presenza della madre di Hakimi sarebbe ancora molto forte nonostante l’età dell’atleta. Ma sarebbe questa presenza a salvarlo da una causa di divorzio milionaria.

Come avrebbe fatto l’ex calciatore dell’Inter Hakimi a salvarsi dal divorzio

Secondo la legge di diversi Paesi europei in caso di divorzio il coniuge con il reddito più basso avrebbe diritto a un assegno di mantenimento. Questo perché il suo status economico non deve cambiare con la separazione. Ma anche per garantire la tutela dei figli. Molto dipende dal regime patrimoniale che la coppia sceglie all’inizio della vita in comune e in mancanza di dichiarazioni specifiche si intenderebbe applicata la comunione dei beni. La legge tutela anche la casa in cui i figli crescono e vivono e che i genitori devono mantenere fino alla maggiore età. Regole particolari esistono per la gestione di aziende e risparmi.

Hakimi dovrà farsi carico dei figli e dovrà garantire loro un tetto in cui vivere ma la richiesta della moglie potrebbe anche non essere accolta. La mamma Saida ha vigilato e vigila tutt’ora sui beni del figlio a cui concede una piccola paghetta. Il legame del calciatore con la sua famiglia di origine è molto forte soprattutto con la mamma. Il patrimonio per ora è salvo. Molti mariti ora hanno un esempio da seguire, un escamotage per proteggere il proprio denaro che sicuramente non si faranno sfuggire.