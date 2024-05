Nelle scorse settimane, gli analisti di UBS hanno espresso dei giudizi positivi sul platino a sfavore del palladio in termini di valore. Gli analisti prevedono un aumento costante del prezzo della materia prima nel medio-lungo periodo. Dove è diretto il palladio?

Previsioni di ribasso di alcuni analisti

Johnson Matthey ha segnalato un significativo deficit di offerta di palladio nel 2023, pari a 1,017 milioni di once, circa il 9,8% della domanda totale, nonostante un calo del prezzo del 35%. Questo calo è stato causato dal destoccaggio da parte dei consumatori industriali dopo l’accumulo di scorte dovuto all’impennata dei prezzi nel 2022. Per il 2024, Johnson Matthey prevede un deficit minore di 358.000 once, mentre UBS prevede un leggero surplus grazie all’aumento dell’offerta dalle miniere e alla diminuzione della domanda di investimenti.

UBS mantiene un outlook negativo sul palladio, prevedendo un prezzo di 900 USD/oz nei prossimi 12 mesi, a causa della sostituzione del palladio con il platino nei catalizzatori auto. La domanda di palladio è aumentata del 4% su base annua, trainata dall’uso nei catalizzatori auto e dall’aumento della produzione di veicoli a benzina del 9%, raggiungendo 68,7 milioni di unità. Questo ha incrementato la domanda del platino a quasi 13,1 milioni di once, il secondo livello più alto mai registrato.

La domanda di investimenti in palladio è tornata positiva nel 2023, contrastando i deflussi del 2022. La produzione mineraria è aumentata a 6,5 milioni di once, principalmente grazie alla maggiore produzione in Russia, mentre l’offerta di rottami è diminuita di quasi 400.000 once, limitando l’aumento complessivo dell’offerta.

Dove è diretto il palladio? Lo studio del grafico secondo i nostri algoritmi

La materia prima da inizio anno ha segnato il minimo a 862,5 e il massimo a 1.133. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 987. L’Alligator Indicator sui vari time frame, fino al trimestrale, è impostato al ribasso/laterale. Ci sono però delle divergenze rialziste sul time frame annuale. Il minimo pluriennale è stato forse già segnato? A parer nostro un livello spartiacque è posto dal minimo segnato il 2 maggio a 922. La tenuta di questo livello invece, potrebbe spingere i prezzi in pochi mesi verso l’area di 1.050. Attenzione quindi, in quanto la materia prima potrebbe riservare anche sorprese positive.

