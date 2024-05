I mercati azionari sembrano ancora forti e al momento, tranne sviluppi diversi fra oggi e domani, sembra che il rialzo possa continuare. Domani è l’ultimo giorno della settimana e del mese borsistico e per giugno le nostre previsioni sono per un’iniziale rialzo. Al momento, i nostri strumenti previsionali ci fano dire che fra giugno e agosto, i prezzi del listini azionari potrebbero essere sotto ai livelli attuali. Sarà così? Come al solito seguiremo gli eventi di volta in volta.

Si avvicina l’appuntamento con la BCE

Le aspettative di inflazione dei consumatori della zona euro sono calate, e si pensa che la BCE ora possa iniziare a tagliare i tassi di interesse. Le aspettative di inflazione per i prossimi 12 mesi sono scese al 2,9% dal 3,0%, e quelle a tre anni al 2,4% dal 2,5%. Negli ultimi 12 mesi, l’inflazione è scesa al 2,4%, ma la BCE prevede che i prezzi rimarranno stabili per il resto del 2024 e raggiungeranno l’obiettivo del 2% nel 2025.

Come riportao da un sondaggio della Reuters, i più giovani hanno aspettative di inflazione più basse rispetto ai più anziani, ma c’è una convergenza tra le varie fasce d’età.

Cosa succede frattanto?

La BCE prevede di tagliare i tassi il 6 giugno, ma alcuni banchieri centrali sono contrari a ulteriori tagli affrettati, dato che le pressioni sui prezzi rimangono forti.

Le aspettative sui redditi sono invariate, con un leggero miglioramento delle previsioni di crescita economica e un mercato del lavoro stabile. Il dibattito sui futuri tagli dei tassi si intensifica: alcuni, come il presidente della Bundesbank Joachim Nagel, suggeriscono prudenza dopo il primo taglio, mentre altri, come il governatore della Banca di Francia François Villeroy de Galhau, sostengono un approccio flessibile.

Il capo economista della BCE, Philip Lane, ha dichiarato che il ritmo dei tagli dipenderà dai dati economici. I mercati si aspettano tre tagli entro fine anno, con una riduzione complessiva di 75 punti base nel 2024.

Domani è l’ultimo giorno della settimana e del mese borsistico: i livelli chiavi per i prossimi giorni