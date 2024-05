Nei primi anni Duemila il marchio di cellulari BlackBerry aveva acquisito una grande notorietà. Tutti ricorderanno, ad esempio, l’iconica tastiera fisica che li caratterizzava. Inoltre, è quasi certo che almeno un membro della propria famiglia ne abbia posseduto uno. Proprio per questo, è possibile che se ne conservi ancora un modello in casa. E magari quest’ultimo è anche funzionante e dotato di accessori e imballaggio, quindi pronto per essere rivenduto. In tal caso, quanto vale attualmente un BlackBerry? Anticipiamo che parte della risposta è: dipende. Infatti, ciascun modello ha un valore diverso, che cambia anche a seconda delle condizioni del dispositivo.

A quanto vendere un vecchio BlackBerry? Scopriamolo subito

C’è chi ama collezionare cellulari e potrebbe pertanto essere alla ricerca di un BlackBerry. Ecco, dunque, perché è possibile provare a rivendere uno di questi modelli con successo. Ma a quanto vendere un vecchio BlackBerry?

Scopriamo quali sono i prezzi più in voga su eBay, una delle più note piattaforme per la vendita di oggetti second hand, tra cui rientrano anche dispositivi tecnologici come cellulari o tablet.

I prezzi su eBay

I modelli più vecchi non hanno acquisito molto valore con il passare del tempo. Infatti, vengono rivenduti a prezzi che si aggirano tra i 20 e i 40 euro. Hanno invece un valore più elevato i modelli KEY2, rivenduti a prezzi che vanno dai 172 ai 360 euro, a seconda delle condizioni del dispositivo.

Il Key1, invece, si può trovare a prezzi che vanno dai 120 ai 140 euro. Meno costoso il modello Curve 8300, rivenduto a circa 40 euro escluse le spese di spedizione. Anche il modello Bolt non viene venduto a prezzi alti e va dai 23 ai 35 euro. Insomma, se si ha intenzione di vendere un vecchio BlackBerry bisogna sapere che difficilmente si guadagneranno molti soldi.

