Dove è diretta Abbott Laboratories? E a Piazza Affari Diasorin?

Sono momenti importanti di breve termine per i mercati azionari internazionali. Si torna verso l’alto oppure è all’inizio una fase ribassista? Nei prossimi paragrafi amdremo a studiare dove è diretta Abbott Laboratories quotata a Wall Street ma prima ci occuperemo di una società che a Piazza Affari inzia a evidenziare degli spunti positivi non solo di breve termine.

Dove puntano le azioni Diasorin?

Nei giorni scorsi, dopo aver toccato il minimo annuale a 82,72, le azioni Diasorin hanno dato spazio a un forte rialzo. Fra 81,24 dell’ottobre dello scorso anno e il minimo di quest’anno, sembrerebbe essersi formato un doppio minimo con obiettivo primo in area 97,42 (massimo intermedio fra i due minimi). e al superamento e tenuta verso area 112 euro per azione. Nuovi ribassi con chiusure settimanali inferiori a 82,72. Il peggio di lungo termine potrebbe essere stato archiviato? Potrebbe essere, infatti i minimi vengono quasi sempre formati attraverso proprio il pattern del doppio minimo. Inoltre, questa figura è stata accompagnata anche da divergenze rialziste sugli oscillatori dell’analisi tecnica tradizionale.

Quali sono le valutazioni degli analisti?

Raccomandazione media Accumulate*

Numero di analisti 11

Ultimo prezzo di chiusura 87,36 EUR

Prezzo obiettivo medio 97,41 EUR

Differenza / Target Medio +11,50%

Dove è diretta Abbott Laboratories?

Abbott Laboratories ha riportato risultati finanziari del primo trimestre che hanno superato le previsioni degli analisti, con un utile per azione di 0,98 dollari e un fatturato di 9,96 miliardi di dollari. Per il secondo trimestre del 2024, Abbott prevede un utile per azione tra 1,08 e 1,12 dollari, mentre per l’intero anno ha aggiornato le previsioni di utile per azione a un intervallo più ristretto, compreso tra 4,55 e 4,70 dollari. Inoltre, ha aumentato le previsioni di crescita dei ricavi organici per il 2024, escludendo le vendite relative al test COVID-19, a un intervallo compreso tra l’8,5% e il 10,0%. Il presidente e CEO di Abbott, Robert B. Ford, ha commentato che i risultati del primo trimestre indicano un inizio d’anno solido e ha aumentato le previsioni per l’intero anno riguardanti le vendite e gli utili per azione, sottolineando in particolare la crescita organica del fatturato a due cifre nelle divisioni Medical Devices e Established Pharmaceuticals per cinque trimestri consecutivi.

Studio del grafico

Su base mensile sembrerebbe in formazione un minimo di lungo termine e questo “è incoraggiato dall’Alligator indicator che è impostato all’inizio di una fase rialzista su base mensile (su base trienstrale è in corso da diverso tempo). Nuovi ribassi solo con una chiusura mensile inferiore ai 88,80 dollari.

Quali sono le valutazioni degli analisti?

Raccomandazione media Accumulate*

Numero di analisti 25

Ultimo prezzo di chiusura 109,2 USD

Prezzo obiettivo medio 126,4 USD

Differenza / Target Medio +15,72%

*Dati presi dal sito Marketscreener

