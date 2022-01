L’inverno è ancora lungo e molti italiani sono alla ricerca di una meta per sfuggire alle basse temperature e godersi un po’ di meritato relax. Purtroppo, però, le destinazioni dal clima paradisiaco tendono ad essere lontane, costose e a richiedere visti e passaporto. Molti quindi rinunciano a una vacanza, che invece sarebbe l’ideale per sfuggire, almeno per qualche giorno, ai rigori dell’inverno. Ma se il nostro budget è limitato, o non abbiamo il passaporto, non per questo dobbiamo perdere le speranze. La destinazione ideale esiste, ed è raggiungibile dall’Italia in poche ore e senza passaporto. Vediamo quale.

Temperature primaverili tutto l’anno, anche nel cuore dell’inverno, spiagge da sogno, infrastrutture moderne e buon cibo, a pochi passi dall’Italia, spendendo anche meno di 20 euro. È un’utopia? No, questa destinazione esiste: si tratta di Tenerife, isola più grande dell’arcipelago delle Canarie. Tenerife è dotata di due aeroporti, molto ben collegati con tutti i Paesi d’Europa e con diverse tratte per l’Italia. I prezzi sono stracciati, soprattutto durante l’inverno. Si trovano voli diretti a meno di 20 euro. Tenerife è la meta più amata da moltissimi italiani che fanno le vacanze durante l’inverno. Ce n’è per tutti i gusti. L’isola è attrezzatissima e saprà soddisfare le necessità di ogni tipo di viaggiatore: da chi ama gli sport estremi, alle famiglie con bambini, ai pensionati, a chi vuole la tranquillità della natura o l’emozione della movida.

Voli a meno di 20 euro e temperatura a 20 gradi in questa destinazione che possiamo raggiungere senza passaporto dall’Italia

Viene chiamata l’isola dell’eterna primavera proprio perché le temperature sono primaverili tutto l’anno. Le minime si aggirano sui 16 gradi, e le massime intorno ai 24, in tutte le stagioni. Ma il panorama dell’isola è molto diversificato. Se a sud troviamo un territorio quasi desertico, a nord invece l’isola è lussureggiante. Qui si trova il parco naturale di Anaga, amatissimo dagli escursionisti, che sembra una foresta tropicale. Assolutamente da non perdere è una visita al vulcano Teide, che è la montagna più alta della Spagna, con le sue vedute marziane e l’impressionante caldera.

Meta ideale per giovani e senior

Voli a meno di 20 euro e aria primaverile rendono Tenerife la destinazione ideale anche per chi ha un budget limitato. Chi ama lo sport non potrà fare a meno di cimentarsi nel surf, passatempo preferito degli abitanti locali e dei viaggiatori.

Ma l’arcipelago delle Canarie è anche una meta amatissima dei viaggiatori senior. Sono molti i pensionati italiani che decidono di trasferirsi qui. Ecco un approfondimento su come godersi al massimo la pensione alle Canarie.