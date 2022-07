Molti pensano alla seconda casa al mare o in montagna, ma una casa in campagna potrebbe avere numerosi vantaggi. Potrebbe essere più vicina rispetto al mare e ai monti e, quindi, essere sfruttata maggiormente. Inoltre spesso il costo è decisamente inferiore rispetto a immobili in località marinare o montane.

Le offerte dal nord al sud dell’Italia sono numerose.

Il sogno di molti è evadere dalla città. Confusione, stress, traffico stanno spingendo sempre più persone ad abbandonare i centri urbani per andare a vivere in piccole località.

Se abbandonare la città e cambiare vita è abbastanza complicato, invece, è più semplice abbandonare la città per il weekend. C’è chi ha la casa al mare, chi ha la casa in montagna. Da qualche tempo, però, anche la casa in campagna torna ad essere in cima alla lista dei desideri degli italiani.

Non è difficile capire perché negli ultimi 2 anni ci sia stata un’impennata delle richieste di seconde case in campagna o in collina. Chi vive distante dal mare o dalla montagna, potrebbe impiegare molto tempo per raggiungere la seconda casa che sia in quelle zone.

Invece si può acquistare un immobile in campagna, anche a meno di un’ora di auto dalla residenza di città. Inoltre le case in campagna, come masserie, casali e abitazioni coloniche hanno un altro grandissimo vantaggio, costano molto meno delle seconde abitazioni in montagna o al mare.

Dove comprare una casa di campagna in vendita da 90.000 euro anche con piscina

Potrà sembrare incredibile, ma si possono trovare oggi sul mercato case di campagna, come coloniche, casali, masserie a partire da 90.000 euro. Attenzione, non lasciamoci ingannare dall’idea che la casa di campagna sia un rudere, senza neanche un comfort. Spesso è esattamente l’opposto, sono delle eleganti tenute, in perfette condizioni e molte di queste hanno anche la piscina all’esterno. Tutto questo con un prezzo paragonabile a quello di un monolocale, in una grande città.

Che lo si chiami casale, colonica o masseria, a seconda della zona d’Italia, alcune di queste sono vere e proprie eleganti ville di campagna. L’offerta è vasta dal nord al sud della Penisola. Dove comprare una casa di campagna a questi prezzi? Si possono trovare occasioni in Puglia, in Sardegna, ma anche nel Lazio, in Toscana, in Umbria, nelle campagne della Lombardia e del Piemonte. I prezzi sono alla portata di quasi tutte le tasche. Una ricerca su uno dei tanti motori immobiliari sul web potrà rivelare occasioni imperdibili.

Potrà sembrare incredibile ma ci sono case di campagna in buone condizioni che addirittura possono costare 15.000 euro. Ovviamente non sono ville con piscina e, in alcuni casi, richiedono degli interventi di ristrutturazione interna.

È possibile anche sfruttare dei contributi da parte delle Regioni. Queste amministrazioni, per ripopolare borghi semi abbandonati, cedono immobili a prezzi stracciati oppure offrono contributi di riqualificazione. Per esempio, la Regione Sardegna offre fino a 15.000 euro per la risistemazione di immobili in Comuni con meno di tremila abitanti.

