Dove comprare un cappotto uomo o donna con gli sconti Black Friday e vestire eleganti e alla moda?

Dopo un autunno relativamente caldo siamo piombati nell’occhio del ciclone del maltempo. Pioggia intensa, vento e freddo si sono improvvisamente impadroniti dello Stivale. Niente di meglio di un abito pesante come il cappotto che ripari dalle intemperie e comprato, magari, a prezzi scontati come il Black Friday sa fare.

Vediamo allora dove comprare un cappotto uomo o donna con gli sconti di questo periodo, in alternativa alle app per comprare abiti firmati e scontati.

I capispalla uomo a prezzi scontati proposti in rete per il Black Friday

La ricerca potrebbe partire dai portali dei singoli marchi o dai comuni siti di e-commerce. In entrambi i casi troveremo tantissimi capi proposti per taglie (non sempre sono tutte disponibili), modelli, marche, colori, materiali, sconti e prezzi. Basta avere le idee chiare, impostare i propri filtri di ricerca e procedere nella scelta.

Iniziamo dalla Black Friday Week 2022 di Amazon, portandoci alla pagina dedicata a giacche e cappotti per uomo. Nel range di spesa 50-100 euro ecco il Vogstyle uomo sottile a 60 euro (dai precedenti 75) o l’Allthemen, cappotto in lana a 56,09 euro (da 65,99).

Imperdibili gli sconti Black Friday e Cyber Monday 2022 di ASOS, altro gigante degli acquisti in rete. Per i giovani di età e/o spirito ecco il cappotto taglio grigio a quadri e colletto in pelliccia sintetica di Devil’s Advocate a 152,99 euro (lo sconto è del 59%).

Passando ai grandi magazzini la Rinascente, vediamo alcuni cappotti proposti in rete a sconto. Qui citiamo per tutti il montgomery blu di Manuel Riz a 292,60 euro (da 418). Poi il montgomery in lana marrone di Misaky a 190 euro (da 380) e il cappotto in lana vergine blu di Boss a 349,30 (da 499,00).

Dove comprare un cappotto uomo o donna con gli sconti tipici di questi giorni

Vediamo ora alcune delle tantissime offerte Black Friday sui cappotti donna (corti, classici, invernali, etc) presenti in rete.

Per il lusso a prezzi scontati, su Luisaviaroma troviamo sconti del 50% su alcuni capi. È il caso dei cappotti Eddie in twill di The Frankie Shop (204 euro), quello in pile di cotone di Raf Simons (354 euro). Ed anche il Donatella in similpelle di Stand Studio (254 euro).

Vastissima scelta di capi, per colori o modelli o prezzi o sconti etc, anche sul sito di e-commerce Zalando. Nella fascia 35-100 euro, ecco il cappotto corto di Mango a 55,99 euro (dal precedente 79,99) e il cappotto classico di Vila a 95,95 (–20%). Raddoppiando il budget (nei filtri di ricerca), ecco il cappotto classico viola di Morgan a 151,20 euro (–20%) e il capo invernale di Usha a 185,97 euro (da 279,95).

Infine, uno rapido sguardo ai tanti capi scontati sul portale Yoox. Tra i 50 e i 250 euro troviamo ad esempio il cappotto di Patrizia Pepe a 204 euro (–21%), il capo color cammello di Twinset a 194 euro (–20%) e quello blu scuro di Liu-Jo a 188 euro (–14%).

In chiusura, invitiamo il Lettore a verificare personalmente tutti i termini (taglie, prezzi, resi, etc) nel caso di eventuali dettagli e/o aggiornamenti qui non rilevati.