Controlla se nel portafoglio hai questa moneta perché forse non lo sai ma potrebbe valere un piccolo tesoro 

Ci sono delle monete che hanno un valore che forse non ci aspetteremmo mai. Controlla se hai questa in particolare, perché potrebbe fruttarti un bel po’ di soldi.

Tutti noi ricordiamo il periodo in cui le lire erano le nostre monete. E spesso, questo è accompagnato da piacevoli memorie di anni passati, che ormai sembrano lontanissimi. Ma, nonostante la lira non sia più la moneta ufficiale dell’Italia, queste monete vengono speso ritrovate negli angoli nascosti dei cassetti e conservate con affetto. Tuttavia, molti non sono consapevoli che queste monete conservate potrebbero avere un valore non trascurabile. Come i libri o le cartoline, infatti, anche le monete vecchie attraggono i collezionisti. E per questo dovresti sempre essere informato sul loro valore effettivo.

Il valore delle 10 lire, ecco come riconoscerle e come poter capire se abbiamo un piccolo tesoro in mano

Tutti noi, molto probabilmente, ricordiamo le 10 lire. Ma forse non tutti hanno memoria del fatto che ne furono coniate due versioni differenti. Una con Pegaso e l’ulivo e un’altra con spighe di grano. Mentre la prima probabilmente risiede solo nei ricordi delle persone più anziane e dei collezionisti, la seconda è più facilmente riconoscibile. Ed è proprio su questa versione delle 10 lire che dovresti porre la tua attenzione.

La moneta da 10 lire con le spighe di grano, ecco quanto potrebbe valere

Concentriamoci sulla moneta da 10 lire con le spighe di grano, la più comune e quindi più facilmente reperibile in casa. Ma che comunque ha un proprio valore, soprattutto se conservata in modo impeccabile. E cerchiamo anche di capire in che anno è stata fatta, perché in base a questo una moneta ha un valore specifico. La moneta di cui stiamo parlando è stata coniata dal 1951 al 1956 e poi di nuovo dal 1965 fino al 2001. Riconoscere questa moneta è piuttosto semplice. Da un lato, infatti, presenta le due spighe di grano e dall’altro un aratro. Questa moneta, in particolare, vale 25 euro. Ma attenzione perché se riporta un difetto di conio, può valere decisamente molto di più.

Controlla se nel portafoglio hai le 10 lire con spiga di grano e difetto di conio

È importante sapere che tra le 10 lire coniate, quella con difetto di conio è particolarmente preziosa. Nel 1991 è stata coniata una 10 lire con il rovescio capovolto. Non si conosce il numero di pezzi coniati perché il rovescio capovolto è dovuto a un errore di conio durante la produzione. Quest’ultima vale ben 150 euro minimo e ovviamente, in base alla vendita, può essere cambiato il suo valore. Dunque, controlla se nel portafoglio hai questa moneta, perché potrebbe farti mettere da parte un gruzzoletto molto comodo.