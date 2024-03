Dove andrà ora Wall Street? Previsioni per il prossimo trimestre

Potremmo essere agli sgoccioli di questo forte rialzo inziato il 30 ottobre scadenza del nostro setup annuale nero. Dove si andrà ora? Il setup scaduto il 7/8 marzo è collegato a quello del 25 dello stesso mese, di pari importanza. Il rialzo terrà fino a questa data? Cosa attendere invece dopo marzo? Come regolarsi? Frattanto settimana prossima fra il 19 e il 20 la Federal Reserve deciderà sui tassi. Sembra quasi scontato che questi non verranno tagliati, e forse questo status rimarrò fino a tutto il mese di giugno. Dove andrà ora Wall Street?

C’è da rimarcare che i nostri studi sulle serie storiche hanno evidenziato già dallo scorso anno che:

la curva dei rendimenti inclinata negativamente non avrebbe portato probabilmente a una recessione in quanto era più probabile un rallentamento dell’economia.

Inoltre, la probabilità è abbastanza alta che i tassi non verranno tagliati nel 2024 e forse nel 2025.

Al momento, le stesse Banche centrali, sembrano voler prendere tempo e senza fretta fare le giuste valutazioni. L’inflazione sta rientrando ma un taglio dei tassi prima del previsto potrebbe portare a gravi scompensi de ciclo economico. Questa ipotesi inizia a farsi avanti fra gli addetti ai lavori e i mercati sembrerebbero non “soffrirne” al momento.

Il frattale annuale

Per il momento la nostra prevsione sembra allontanarsi dall’andamento reale dei mercati. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Infatti, fra gennaio e marzo si è assistito ad una salita quasi ininterrotta. Siamo però giunti in un mese importante, dove scadano primari setup annuali il 7/8 marzo e poi il 25, e dove solitamente i mercati tendono a formare dei minimi/massimi rilevanti.

Nelle serie stroiche dal 1898 ad oggi, quando si è arrivati al mese di marzo con un massimo, poi fino a maggio giugno i prezzi hanno vissuto fasi laterali ribassiste, in alcuni casi anche ribassi accentuati. Quindi, la probabilità è che nel prossimo trimestre si possa tornare sotto i minimi di marzo o addirittura quelli di febbraio.

Il rendimento del quarto anno del ciclo presidenziale abbinato al quarto del decennio, nelle serie storiche ha visto rendimenti fra il 7 e il 10%. Da inizio anno, questi sono più o meno i rendimenti realizzati.

Dove andrà ora Wall Street? I livelli di breve termine

La giornata di contrattazione del 14 marzo si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.905,66

Nasdaq C.

16.128,53

S&P500

5.150,48.

Oggi sono scadenze tecniche, le tre streghe e in casi similari in questi giorni i mercati hanno segnato minimi/massimi abbastanza importanti. Noi crediamo che fino alla decisone della FED della prossima settimana, i prezzi assumeranno una fase laterale rialzista per poi decidere successivamente alla conferenza di Jerome Powell.

Al momento, la situazione grafica rimane invariata.

Aumenterebbe la probabilità di un ritracciamento solo con chiusure odierne inferiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.335

Nasdaq C.

15.862

S&P500

5.056.

Ad oggi, il segnale di questa settimana sembrerebbe di continuazione rialzista, infatti sono stati disegnati per il momento, minimi e massimi crescenti.

Lettura consigliata

Cosa sono gli ETF e 3 ragioni per investirvi