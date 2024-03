5 criteri con cui valutare la performance delle azioni

Come tutti i più grandi investitori al Mondo insegnano, per valutare in quali titoli investire bisogna studiarli accuratamente. Ma quali sono i criteri di cui tenere conto? Cerchiamo di riassumerli in cinque punti chiave.

Mai investire in un’azienda che non si conosce, parafrasando le parole di miliardari come Warren Buffett e il suo socio Charlie Munger. Inoltre, come dice un altro grande investitore e cioè Peter Lynch, mai fare investimenti che non si saprebbero spiegare in modo semplice e in poche parole.

Insomma, studiare a fondo ed evitare di fare ciò che non si capisce sono due delle cose che non bisognerebbe mai dimenticare di fare se si vogliono buoni risultati negli investimenti e il minor numero possibile di perdite.

Tutti sanno che è importante studiare i fondamentali delle aziende e cercare di capire se alle loro spalle ci sia un buon management, capace di gestirle anche in tempi di crisi o in cui i mercati sono particolarmente incerti. Scopriamo, però, i 5 criteri con cui valutare le performance delle azioni su cui si vuole investire.

Rendimento delle azioni

In cosa consiste? Come il nome suggerisce, è il guadagno o la perdita generati dalla variazione del prezzo delle azioni.

Rendimento complessivo

Se le azioni su cui si sta investendo distribuiscono dividendi, questa tipologia di rendimento li include. Si tratta di una misura più ampia della performance, insomma.

Un confronto con l’indice di riferimento

Gli indici sono dei panieri che hanno al loro interno diverse azioni. Quindi, un altro modo per valutare la performance delle azioni può essere proprio confrontarla con quella dell’indice di riferimento. Farlo può aiutare a capire se stia performando meglio o peggio di altre azioni.

Un’analisi tecnica

Quest’analisi tiene conto dell’osservazione dei dati storici del prezzo e del volume. Come ben sappiamo, infatti, è importante studiare la storia delle azioni in cui si investe e in generale le serie storiche possono fornire molte valide informazioni per prevedere ciò che accadrà sui mercati. Ecco perché è così importante.

5 criteri con cui valutare la performance delle azioni: l’analisi dei fondamentali

Approfondiamo quest’aspetto che prima avevamo soltanto accennato. Oltre all’analisi tecnica, di grande importanza è anche quella dei fondamentali. Entrate, uscite e profitti devono essere attentamente analizzati da chi ha intenzione di investire in una determinata azienda.

Ciò permetterà anche di capire se un’azione è sopravvalutata o sottovalutata in un determinato momento storico. Molti investitori investono in queste ultime che, nel lungo periodo, possono assicurare rendimenti notevoli.

