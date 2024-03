I mercati continuano a salire come se non ci fosse più un domani? Molti continuano a essere scettici, in verità lo sono da inizio del 2023, quando iniziavano a proiettare una severa recessione economica alle porte e quindi un forte ribasso dei mercati. Eppure, ancora una volta la storia sembra aver segnato il passo. Infatti, il 2023 era la combinazione del terzo anno del decennio con quella del terzo anno del ciclo presidenziale, e in contesti similari i mercati azionari internazionali sono saliti del 20% circa. Così poi realmente si è verificato.

Fra poco andremo a riportare i primari livelli di supporti e resistenze di alcuni azioni del Ftse Mib che a maggio staccherano dividendi elevati e come le valutano gli analisti. Ci riferiamo a Italgas e a Generali Assicurazioni che fanno parte dei Cani del Ftse Mib.

Italgas

Il prezzo attuale è intorno ai 5,38 euro. Da inizio anno hanno segnato il minimo a 5,005 e il massimo a 5,42.

Quale futuro e come le valutano gli analisti?

Al momento il POC annuale (Punto dove si sono concentrati la maggioranza degli scambi) e quello dei precedenti tre anni passano in area 5,20. Questo prezzo potrebbe rappresentare un supporto nelle prossime settimane/mesi. Al momento i prezzi sul time frame settimanale sono millimetricamente a contatto con la trend line che scende dai massimi del maggio 2022 e aprile del 2023. Nei precedenti casi, da quei livelli era iniziata una fase ribassista.

Il trend di lungo termine sembrerebbe impostato al rialzo, solo sotto i 5 euro su base mensile potrebbero iniziare a formarsi swing contrari a questa tendenza.

Abbiamo letto le raccomandazioni degli analisti* come segue:

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 14

Ultimo prezzo di chiusura 5,38 EUR Prezzo obiettivo medio

5,961 EUR

Differenza / Target Medio +10,79%

A parere di questo giudizio le azioni al momento sarebbero sottovalutate di circa il 10,79%.

Quando verrà distribuito il dividendo? La cedola di 0,352 euro per azione sarà staccata lunedì 20 maggio 2024 con pagamento dal 22 maggio. Azioni del Ftse Mib che a maggio staccherano dividendi elevati: Generali Assicurazioni

Il prezzo attuale è intorno ai 22,64 euro. Da inizio anno hanno segnato il minimo a 19,14 e il massimo a 22,75. Quale futuro e come le valutano gli analisti? Al momento il POC annuale (Punto dove si sono concentrati la maggioranza degli scambi) passa in area 20,50. Questo prezzo potrebbe rappresentare un supporto nelle prossime settimane/mesi. Al momento i prezzi sul time frame mensile sono millimetricamente a contatto con la trend line che saòe dai massimi del 2019 e poi del 2022. Nei precedenti casi, da quei livelli era iniziata una fase ribassista. Il trend di lungo termine sembrerebbe impostato al rialzo, solo sotto i17,98 euro su base mensile potrebbero iniziare a formarsi swing contrari a questa tendenza. Abbiamo letto le raccomandazioni degli analisti* come segue: Raccomandazione media Hold Numero di analisti 19 Ultimo prezzo di chiusura 22,64 EUR Prezzo obiettivo medio 22,19 EUR Differenza / Target Medio -1,98% A parere di questo giudizio le azioni al momento sarebbero sopravvalutate di circa 1,98%. Quando verrà distribuito il dividendo? La cedola di 1,28 euro per azione sarà staccata lunedì 20 maggio 2024 con pagamento dal 22 maggio.

*Dati presi dal sito Marketscreener

