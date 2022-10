Dove andare per 2 giorni in Svizzera, 3 mete per rilassarsi immersi nella natura

La voglia di viaggiare e scoprire posti nuovi non si ferma neanche quando le temperature si abbassano. Certo, in primavera e in estate le belle giornata portano sicuramente a passare più tempo fuori da casa. Ma per chi ama viaggiare ogni occasione è buona per esplorare nuovi luoghi ogni giorno.

Oggi andremo ad esplorare una Nazione molto vicina all’Italia, spesso conosciuta principalmente per gli impianti sciistici. Stiamo parlando della Svizzera, ma invece dei soliti itinerari vedremo 3 città incredibili immerse nella natura. Delle mete ideali per chi vuole rilassarsi e scoprire luoghi incantati che sembrano usciti da dei dipinti.

3 città e un itinerario di poco più di un’ora e mezza in auto

Il punto di partenza di questo viaggio è Grindelwald, un comune di neanche 4.000 abitanti del Canton Berna. Gli amanti dello sci potranno anche sfruttare le piste dei diversi impianti sportivi della zona. Ma questo villaggio circondato dalle montagne ha molto altro da offrire. Punti panoramici da lasciare senza fiato e itinerari per escursioni da provare assolutamente. Uno tra tutti è sicuramente quello dell’escursione in quota da Grindelwald-First fino alla Schynige Platte.

Da qui si prosegue verso la stupenda Brienz, situata sulla parte Est dell’omonimo lago dalle acque turchesi. Questo piccolo comune è un vero gioiellino, con tutte le sue case che sembrano quasi piccole baite. La città è famosa per la lunga tradizione di lavorazione del legno. Da percorrere assolutamente è la via pedonale lungo il lago, tra pontili e aree panoramiche. I più coraggiosi possono provare un volo in parapendio per ammirare il lago e il paesaggio direttamente dall’alto. Bellissimo il museo all’aperto di Ballenberg a pochi chilometri di distanza.

Dove andare per 2 giorni in Svizzera non solo per sciare

Il punto d’arrivo del nostro itinerario è la splendida città di Lucerna, forse la più conosciuta tra tutte. Molto più grande delle altre due, questa città cosmopolita ha molto da offrire per ogni genere di viaggiatore. Il centro storico si può percorrere tranquillamente a piedi e rimanerne affascinati ad ogni passo. Tra viuzze e canali, i palazzi della città vecchia sono uno spettacolo romantico che non possiamo lasciarci sfuggire. Da vedere le Museggtürmen, le Nove Torri di Lucerna, da cui ammirare il paesaggio suggestivo della città. E ancora, da visitare il ponte coperto, Kapellbrücke, ma anche la Chiesa di San Leodegario in Corte. Insomma, questa città ha molto da offrire, essendo anche un punto di partenza ideale per escursioni in tutta la Svizzera.

Ecco, quindi, qualche idea su dove andare per 2 giorni in Svizzera oltre a Lugano, Ginevra e Zurigo. Ci sono tanti posti stupendi a poca distanza dall’Italia che a volte neanche conosciamo. Un esempio è sicuramente Innsbruck in Austria, a solo pochi chilometri dal passo del Brennero c’è un Mondo incantato tutto da scoprire.