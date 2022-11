3 borghi suggestivi della Carnia da vedere in 2 giorni tra buon cibo e antiche tradizioni

Ormai manca poco al mese più atteso dell’anno dagli amanti della neve e del Natale. In tutta Italia i piccoli comuni si agghindano a festa, con luminarie incredibili e mercatini suggestivi. Anzi, alcuni luoghi si trasformano letteralmente in piccoli villaggi di Natale per il periodo di festa. Questa è sicuramente una buona scusa per ritagliarsi un paio di giorni di vacanza per esplorare territori a noi sconosciuti. Oggi parleremo proprio di una zona del Friuli-Venezia Giulia perfetta per un weekend fuoriporta. Tra buon cibo a prezzi contenuti, paesaggi spettacolari e attività da fare in famiglia, ci divertiremo sicuramente.

Scopriamo 3 borghi suggestivi della Carnia da vedere in 2 giorni

Ci troviamo nella zona della Carnia, un’autentica perla del Friuli da scoprire e assaporare in ogni suo aspetto. Una zona prevalentemente montana del nord-ovest della provincia di Udine che comprende gran parte delle Alpi Carniche. Tra musei, architettura rurale, paesaggi naturalistici spettacolari e buon cibo, è la meta che adoreranno tutti. Partiamo con il nostro viaggio da Tolmezzo, definito il capoluogo di questa meravigliosa regione storico-geografica. Sentieri e strade che costeggiano vecchie trincee scavate nella Prima Guerra Mondiale. Un’autentica gemma che sorge ai piedi del Monte Amariana, completamente ricostruita dopo il terremoto che la rase al suolo.

Continuiamo spostandoci verso Prato Carnico, precisamente a Pesariis, la frazione chiamata il “Paese degli Orologi”. La produzione degli orologi risale fino agli inizi del XVIII secolo, e secondo il folklore è da attribuire a Solari. Questa figura probabilmente romanzata si rifugiò in questa zona e diede vita alla sua attività di orologiaio. Per le strade del borgo si possono ammirare 12 orologi monumentali ispirati ad epoche diverse. Tra i più belli troviamo sicuramente l’orologio di Leonardo Da Vinci, riproduzione ispirata al progetto dell’artista.

Sci e ciaspolate da sogno tra scenari unici e mozzafiato

Per finire, la cosiddetta Perla delle Alpi, il borgo di Forni di Sopra, nel cuore delle Dolomiti Friulane. Punto di interesse per gli amanti degli sport invernali, è situato nella Val Tagliamento e in provincia di Udine. Il suo cuore pulsante è sicuramente la Piazza del Comune con la bellissima fontana in pietra. Le case del centro abitato si alternano tra edifici in pietra e in legno con bellissimi ballatoi e scalinate esterne. Sono tre le borgate storiche presenti sul territorio: Cella, Vico e il borgo rurale di Andrazza. Escursioni, piste innevate per sci e snowboard e ciaspolate sono assolutamente da provare nel periodo invernale. Per concludere il tour, un bel giro tra le Malghe per assaggiare i prodotti tipici e passare una notte rigeneratrice tra le montagne.

Questi sono 3 borghi suggestivi della Carnia da vedere in 2 giorni, ma tutta la zona ha tanto da offrire. L’Italia è davvero tutta bellissima, ma spesso optiamo sempre per le solite mete più note e turistiche. Questo però ci priva di conoscere luoghi magici e suggestivi, a volte anche a pochi chilometri da casa. Un esempio è il Piemonte, spesso sottovalutato ma dai luoghi unici come il borgo isola di Orta San Giulio.