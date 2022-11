Dove andare in autunno anche al caldo, ecco 3 mete imperdibili per rilassarsi e spendere poco

È possibile andare in vacanza durante i mesi autunnali? Ferie permettendo, la risposta è affermativa. Ci sono tantissime località che, proprio in questo periodo dell’anno, danno il meglio di sé. Anzitutto, siamo in bassa stagione. Il che significa prezzi bassi e pochi turisti. Inoltre, ci sono posti dov’è possibile ancora fare vita da spiaggia, compreso il bagno in mare. Senza poi dimenticare i meravigliosi paesaggi arancio rossastri delle tipiche zone vitivinicole.

Quali capitali europee visitare in autunno?

Ci sono alcune capitali che sono tranquillamente visitabili in un fine settimana. Chi ha ancora voglia di sole e clima mite potrebbe puntare su Lisbona. La capitale del Portogallo ha un fascino malinconico. Suddivisa in vari quartieri storici, come l’Alfama, la Baixa o il Bairro Alto, presenta tanti volti. Un soggiorno a Lisbona deve contemplare delle tappe enogastronomiche imprescindibili. Per l’aperitivo, è assolutamente da sbocconcellare una gustosa polpetta di baccalà accompagnata da un buon bicchiere di vino.

Per accompagnare il tè o il caffè, invece, non si può non assaggiare un pastel de nata, un golosissimo dolcetto a base di crema cotta, da provare nella storica Pastelaria Batalha, nei pressi di alcune tra le più belle attrazioni della città: la Torre di Belem e il Monastero dos Jeronimos.

Budapest è perfetta da visitare in 2 o 3 giorni

Chi invece non teme il freddo può spostarsi sul versante orientale dell’Europa e visitare Budapest. Anche questa dall’aria un po’ malinconica, la capitale dell’Ungheria si divide tra parte vecchia, Buda, e zona nuova, Pest. Le due zone sono collegate da numerosi ponti che attraversano il Danubio. Sulla collina di Buda, vanno assolutamente visti il castello, il Bastione dei Pescatori e la Chiesa di San Mattia, con l’inconfondibile tetto ricoperto da maioliche colorate.

Nella parte nuova della città, invece, bisogna passeggiare col naso all’insù per ammirare le facciate di edifici barocchi, neoclassici e in stile art nouveau. D’obbligo una visita al Parlamento: molto interessante e da effettuare solo con visita guidata. Infine, per riposarsi dopo tanto camminare, è possibile scegliere tra una delle numerosissime terme dislocate in città. Quelle storiche e più famose sono le terme di Gellert.

Dove andare in autunno anche al caldo: ecco un’altra idea

Dopo un paio di capitali, passiamo ora ad una vera e propria regione. Chi avesse più tempo di un semplice weekend, può valutare l’Istria. La parte Nord della Croazia, infatti, è una perla che coniuga tantissimi aspetti. Oltre al bel mare, preso d’assalto in estate, ci sono città interessantissime, come Pola e il suo anfiteatro d’epoca romana, Parenzo e i suoi meravigliosi mosaici e Rovigno, un porto di pescatori molto romantico e suggestivo. Nell’entroterra, l’Istria svela un altro volto ancora.

Tra boschi e colline, la parte centrale della regione è costellata da incantevoli piccoli borghi, molti dei quali sono rinomati per alcune specialità gastronomiche. Motovun, ad esempio, è rinomato per il tartufo. In generale, poi, l’Istria è la regione che vanta la più alta qualità al mondo di oli EVO. Senza dimenticare i gustosi funghi della zona attorno a Brton, e il saporito prosciutto crudo di Tinjan. In base ai propri gusti, sono quindi varie le possibilità da valutare su dove andare in autunno anche al caldo.