Come stanno andando le Borse mondiali e cosa attendere dietro l’angolo?

Spesso gli investitori poco esperti fanno di tutto per perdere soldi con operazioni sbagliate sui mercati, andando contro il trend, oppure investendo con leva e al di sopra delle proprie possibilità economiche. Altre volte si incamponiscono mantenendo in essere l’operazione sbagliata. Dal 17 ottobre (scadenza del nostro setup) i prezzi continuano a salire. Come stanno andando le Borse mondiali e cosa attendere da ora in poi?

Quando un mercato è direzionale, non si deve far altro che seguire la scia monitorando non gli obiettivi, ma i supporti che mantengono in vita il trend. Il calcolo degli obiettivi è un’operazione che potrebbe fuorviare e far uscire da un trade troppo presto, o troppo tardi.

Oggi giornata altalenante, e alle 16.26 del 9 novembre i principali listini azionari stanno segnando i seguenti prezzi:

Dax Future

13.681

Eurostoxx Future

3.729

Ftse Mib Future

23.695

S&P 500 Index

3.802,29.

Sembra che non cambi nulla rispetto alla tendenza in corso da diversi giorni, ma procediamo per gradi.

Il movimento potrebbe continuare fino a Natale

Previsione e prezzi, dal 17 ottobre in poi, si muovono all’unisono.

Da oggi a venerdì si dovrebbe accelerare al rialzo

Il minimo settimanale dovrebbe essere stato già segnato.

I supporti da monitorare per mantenere il trend al rialzo

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.400. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 13.035.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.665. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.562.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 23.045. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 22.350.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.708. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.638.

Come stanno andando le Borse mondiali e cosa potrebbe accadere da domani in poi?

Un movimento tende a continuare fino a quando non si verificherà una inversione di tendenza. Al momento, i supporti tengono e quindi non si avvertono pericoli imminenti. Semaforo verde quindi per ulteriori rialzi. In momenti come questi, non si ragiona sui se e sui ma, ma si seguono i prezzi e basta. Questo è il semplice segreto per guadagnare sui mercati.