5 strade del vino in Italia ed Europa per un weekend con ottime degustazioni

Ferie e vacanze sono ormai purtroppo un ricordo per tutti. Ogni stagione, però, ha peculiarità proprie. È importante conoscerle così da sfruttarle e trarre il meglio da ogni periodo dell’anno. Siamo ormai in autunno, il periodo della vendemmia. Una panacea, dunque, per gli intenditori e per gli amanti del buon vino. Perché allora non approfittare di questo periodo per fare un’esperienza enogastronomica?

Ci sono tante zone adibite a ciò. Del resto, chi l’ha detto che ci si diverte solo in estate? Ottobre e l’inizio di novembre sono i periodi più indicati per le gite fuori porta con immancabile tappa mangereccia e per organizzare dei weekend anche all’estero, magari in qualche meta economica.

Le eccellenze del Piemonte

Partiamo dalla nostra Italia. Quando si parla di vino, subito vengono in mente Regioni come il Veneto, la Toscana, il Friuli e il Piemonte. In quest’ultimo, immersi nei meravigliosi paesaggi di Langhe, Roero e Monferrato, è possibile fare tante degustazioni di vini prestigiosi come il Barolo e il Barbaresco, da sorseggiare insieme ad un buon piatto di tajarin al tartufo. Tipici del luogo sono anche il Gavi e il Barbera.

5 strade del vino in Italia ed Europa tra cui scegliere per un fine settimana d’autunno

Spostiamoci ora oltre confine. In Alsazia, regione francese quasi al confine con la Germania, è possibile assaporare calici di Riesling, Gewurstraminer e Pinot bianco. Il percorso che va da Marlenheim a Thann attraversa zone molto pittoresche, caratterizzate da borghi, vigneti e castelli. Si può percorrere in auto ma anche in bicicletta.

Sempre in Francia, segnaliamo gli 800 km della strada del vino della Loira. Ci sono più di 20 varietà di vitigni. Tra un assaggio di un buon sauvignon blanc ed un chenin blanc, si può visitare uno dei numerosi castelli della zona.

2 strade del vino in Portogallo

In fatto di vino, anche il Portogallo si difende bene. Il Porto è un vino liquoroso simbolo del Portogallo. Per assaggiarlo e visitare cantine bisogna addentrarsi nella Valle del Douro, con tanti vigneti terrazzati attorno al fiume. Si possono fare ottime degustazioni anche nelle Azzorre, piccole isole di un arcipelago portoghese adagiate nell’Oceano Atlantico che regalano panorami mozzafiato. Nello specifico, sulle isole di Pinto e Terceira si possono notare dei recinti di basalto che proteggono le viti dal sale, mentre a tavola si sorseggia il Verdelho o l’Arinto de Açores.

Ecco dunque 5 strade del vino in Italia ed Europa da prendere in considerazione se si ha intenzione di organizzare un weekend all’insegna dell’enogastronomia.