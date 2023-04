Dove andare e cosa fare a Pasquetta: 3 posti top per una giornata all’aperto, parola di Laura Pausini

Non hai ancora deciso cosa fare a Pasquetta e non c’è più tempo per prenotare? Nessun problema, prendi l’auto e fai un giro in questi posti magici. Vediamo cosa ci consiglia la bella cantante Laura Pausini!

Hai voglia di fare una gita fuoriporta ma non vuoi allontanarti troppo da casa? In Italia di posti da vedere ce ne sono sicuramente tantissimi. Sempre più VIP scelgono di rimanere in Italia per le vacanze, facendo salire alla ribalta tante località meno conosciute. Quindi, perché non approfittare della giornata di ferie per visitare quei posti incredibili?

Dove andare e cosa fare a Pasquetta, qualche idea

La cantante famosa in tutto il Mondo sceglie molto spesso di passare le vacanze in Italia. Negli anni l’abbiamo vista postare sui social tanti scatti in posti magnifici e meno turistici. Se cerchiamo qualche idea per passare una giornata all’aria aperta, affidiamoci ai suoi consigli. Possiamo andare vicino Tarquinia per passare una giornata insieme agli Alpaca. Oppure, nella sua tanto amata Romagna, magari a Bertinoro. Conosciuto come il “Balcone della Romagna” regala una vista incredibile sulla pianura romagnola. Aggiungici poi che qui puoi gustare una delle piadine più buone di tutta la zona!

Altrimenti, si può fare un giro in un borgo medievale e godersi la magia. I piccoli borghi sono sempre una garanzia se si vuole fare una gita economica senza troppe pretese. Ce ne sono tanti meravigliosi sparsi per tutta la penisola. Un esempio, l’Orrido di Nesso vicino Como, oppure la stupenda Mantova. Incantevole il lungolago per passare una giornata immersi nel verde in riva al lago. Aggiungici una grigliata in compagnia ed ecco la Pasquetta perfetta!

E se vuoi andare al mare? Ecco dove puoi andare in poche ore

Hai voglia di mare e di spiaggia e non di passare la giornata nel verde? Se sei nei pressi dell’Abruzzo potresti fare un salto sulla Costa dei Trabocchi. Questa è una delle zone italiane economiche e bellissime da visitare assolutamente. Mare stupendo anche in questo periodo, un litorale pazzesco e un panorama bellissimo. Grazie alla sua posizione strategica, la Costa dei Trabocchi è facilmente raggiungibile da tante Regioni. Ecco, quindi, dove andare e cosa fare a Pasquetta senza aver prenotato. Se poi non riesci a spostarti in nessuno di questi posti, puoi sempre andare al parco. Una giornata all’aria aperta fa bene al cuore e alla mente.