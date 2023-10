Dove andare con in bambini nel weekend? Ecco il costo dei biglietti di alcuni parchi e posti speciali

In estate è facile far divertire i figli, bastano la spiaggia, il mare, un pallone oppure un parco acquatico. In autunno e in inverno ci sono forse meno idee. Vengono in soccorso alcuni posti belli per piccoli e adulti Eccone alcuni dove andare nel fine settimana o durante i ponti e quanto si può spendere acquistando i biglietti.

In primavera si sta volentieri fuori e anche i bambini e i ragazzi preferiscono di solito attività da fare all’aperto. In estate poi queste si moltiplicano e ci si organizza per andare al mare o per esplorare la natura nei parchi avventura.

Approfittando di qualche giorno libero o delle festività, si possono fare delle esperienze molto particolari con i figli anche in autunno o in inverno.

Un luogo incantato in Toscana dove andare con in bambini nel weekend

C’è un libro che ha accompagnato la fanciullezza di molte persone e che è noto anche a molti grazie ai cartoni animati e ai film. Parliamo de Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. Il libro di Carlo Collodi fu pubblicato verso la fine dell’Ottocento, eppure affascina tuttora i lettori ed è carico di messaggi educativi.

Il Parco Policentrico Collodi Pinocchio si trova a Pescia in provincia di Pistoia. Vi si può accedere pagando 21 euro. l biglietto include il parco monumentale, il museo dei giochi, giardino e cortile di Villa Garzoni, percorsi avventura, giostre, laboratori, uno spettacolo di burattini e molto altro.

Dall’autunno in alcuni giorni gli orari possono essere ridotti. È preferibile quindi consultare il sito per informazioni più dettagliate.

Divertirsi a Bologna

Un altro posto dove andare con la famiglia si trova a Bologna. Parliamo di FICO. L’ingresso sarebbe gratuito ed è aperto dal giovedì alla domenica. All’interno si possono fare tante esperienze legate al cibo come il Tour dei Mondi di FICO. Pagando 10 euro una guida illustrerà la storia di alcuni cibi e si assaggeranno alcuni prodotti. Per i bambini sotto i 6 anni questo giro è gratis.

Tra le altre iniziative c’è il tour della fattoria dedicato ai bambini o la fabbrica dello slime ed è in programma la festa di Halloween. Consultare il sito per dettagli e giorni stabiliti per alcuni eventi.

Un’esperienza elettrizzante in Campania

Ecco quindi dei suggerimenti su dove andare con in bambini nel weekend o durante certe feste.

Oltre a guardare le partite in tv o allo stadio e a giocare con gli amici, alcuni bambini possono avere altri interessi. Si potrebbero infatti appassionare alle gare di moto o di Formula Uno. Se desiderano sentire il brivido della velocità forse troveranno interessante un divertimento emozionante.

A Salerno c’è il Blu Park, un Kartodromo indoor. La struttura ha una pista su due piani al coperto in cui si può correre tutto l’anno. La tariffa per gli adulti è di 15 euro, per i bambini di altezza minima di 130 cm è di 12 euro.

