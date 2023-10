Weekend o ponte dei morti in montagna: quanto costa dormire in queste bellissime località in Italia

Scegliere dove andare in vacanza in estate è abbastanza facile. Una delle mete preferite è il mare. In Italia abbiamo tantissimee località balneari dove anche in autunno può essere piacevole soggiornare. Se vogliamo invece passare un fine settimana in montagna, vediamo quanto potremmo spendere in alcune zone e cosa fare.

Riabituarsi alla routine dopo le ferie estive potrebbe risultare lento e difficile. Si attende quindi il weekend per rilassarsi oppure il lungo ponte di fine ottobre. In alcune Regioni del Meridione in autunno fa ancora caldo e si può andare in spiaggia. Potremmo però desiderare di andare in alcuni posti in montagna. Tra tante destinazioni allettanti eccone alcune.

Foliage e molto altro

Un’attività caratteristica dell’inverno è sciare. Possiamo però scegliere l’alta quota anche per altri motivi. In autunno c’è il foliage e ad esempio in Valtellina il fogliame degli alberi regala uno spettacolo indimenticabile.

Si possono fare piacevoli passeggiate a piedi oppure esplorare il territorio naturale in bicicletta. Chi ama il brivido troverà un ponte tibetano e anche la zip line Fly emotion. Fare quest’esperienza avrebbe un costo attorno ai 50 euro.

Per ammirare monti, laghi, vallate si può prendere il Treno rosso del Bernina che parte da Tirano e arriva a St. Moritz. Il costo del biglietto andata e ritorno sarebbe di 67 euro.

Un altro posto interessante dove andare in montagna è Bormio. Qui troviamo il Museo mineralogico e naturalistico con minerali, cristalli e un laboratorio di intaglio. Un altro luogo da visitare è il Museo civico all’interno del Castello de Simoni.

Weekend o ponte dei morti in montagna: quanto costa dormire in alcuni posti

A Bormio si potrebbe alloggiare in alcune strutture, tra cui il Miramonti Park Hotel con spa. Ad esempio, per 3 notti dal 30 ottobre al 2 novembre per 2 persone in camera matrimoniale si partirebbe da 417 euro.

Per godere della natura e anche delle terme si potrebbe dormire altrimenti in appartamento. Si potrebbero spendere circa 100 euro a notte.

A Livigno, poi, c’è uno dei centri acquatici tra i più grandi in Europa, Aquagranda. Scivoli, piscine, saune e idromassaggi ci aspettano.

Anche a Livigno i colori della natura sono incantevoli e invogliano a fare trekking per diversi sentieri. Un posto interessante è il MUS! Museo di Livigno e Trepalle riguardante la civiltà contadina.

Si potrebbe dormire presso l’Hotel Posta o Baita Montana, ad esempio. 2 persone pagherebbero a notte poco più di 200 euro. All’Ecohotel Chalet des Alpes o all’Hotel Astra i prezzi si aggirerebbero sui 130 euro. Weekend o ponte dei morti in montagna: quanto costa adesso è più chiaro. Ora passiamo al cibo.

La cucina tipica locale nelle località descritte comprende molti piatti saporiti. Ricordiamo i pizzoccheri, gli sciatt, la polenta taragna, la bresaola, i formaggi come Bitto e Casera.

(n.d.r. Le informazioni riportate in questo articolo sono a titolo gratuito. Non esiste alcun rapporto fra la Testata e le strutture indicate.)