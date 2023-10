Quanto costa mangiare a Milano nel ristorante stellato dello chef Sadler e in altri due posti eleganti

Quando vogliamo concederci un’uscita prepariamo l’outfit da mettere e decidiamo dove andare. Se è pomeriggio potremmo concederci un aperitivo per poi proseguire con una cena al ristorante. Tra tanti, a Milano ce ne sono 3 interessanti. Scopriamo cosa propongono e a quale prezzo.

Dopo una giornata in ufficio o a lezione in facoltà si pensa a tornare a casa e a rilassarsi. Specialmente nel weekend però si sente la necessità di fare altro. Incontrare gli amici nel pomeriggio o andare a pranzo o a cena fuori sono sempre idee gradite. Se ci troviamo a Milano ci sarebbero tanti posti dove passeggiare, fare shopping o altro.

Un aperitivo con vista panoramica

Prima di scoprire quanto costa mangiare a Milano nel ristorante stellato di un noto chef, ecco alcuni consigli per il pomeriggio. Prendere qualcosa da bere con una persona cara può rilassarci. Farlo godendo di un panorama pazzesco sarebbe un’esperienza entusiasmante. Ad esempio, in zona Navigli ci sono due “piazze” sospese. Si tratta di due terrazze dell’hotel 21 House of stories. Al settimo piano ci sono divanetti a bordo piscina dove conversare piacevolmente o concedersi una pausa. Si tratta de I Mirador 7. La preparazione dei drink è affidata a Franco “Tucci” Ponti. Possiamo scegliere nel menù mixology un cocktail pagandolo 14 euro. Una curiosità: troviamo anche ciò che serve a fare la scarpetta nel The Box, ossia panino e tre diverse salse. Costo? 13 euro.

All’ottavo piano invece troveremo I Mirador 8, un ristorante dove anche qui godremo di una bella vista su Milano. Il menù propone tra gli altri piatti la ricciola in ceviche e il Gazpacho alle pesche con burrata. Ordinare due piatti a persona costerebbe 35 euro, tre piatti a persona invece 48 euro.

Quanto costa mangiare a Milano nel ristorante stellato di Claudio Sadler

Nell’Hotel Casa Baglioni, in zona Brera, si potrebbe pranzare o andare a cena per gustare i piatti dello chef Sadler. Premiato con una stella Michelin, intende offrire un’esperienza di gusto coniugando creatività e tradizione. In terrazza si possono assaggiare dei drink prima di recarsi al ristorante. Nella lista troviamo ad esempio l’Oyster Martini, ostrica, Vermouth extra dry e Gin. Per il pasto potremmo scegliere delle portate à la carte oppure tra diverse combinazioni.

Il Menù Tradizione&Innovazione costa 140 euro, bevande escluse. Lo chef in questo caso propone tartare di tonno rosso, insalata di astice, tortelli alla zucca, costoletta di agnello e pere caramellate.

Il Menù Creativo costerebbe 160 euro e il Vegetariano 120 euro a persona.

Infine, un altro ristorante da provare si trova nel Grand Hotel et de Milan vicino via Montenapoleone. Qui c’è il Caruso Nuovo, affidato alla guida di Gennaro Esposito. La cucina propone piatti sia di tradizione napoletana che meneghina. Gli antipasti vanno da 24 a 28 euro. Tra i primi lo Spaghetto al pomodoro del Vesuvio costa 25 euro e il Risotto allo zafferano 27 euro. Il prezzo della classica cotoletta alla milanese è di 38 euro.

(n.d.r. Le informazioni riportate in questo articolo sono a titolo gratuito. Non esiste alcun rapporto fra la Testata e le strutture indicate.)