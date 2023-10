Il giornalista Paolo Oggioni è il nuovo direttore di F1ingenerale.com

Una nuova testata giornalistica e un nuovo direttore. Paolo Oggioni, infatti, ha assunto questo incarico per F1ingenerale.com, una delle più autorevoli testate online in Italia sul tema della Formula Uno. Nato come blog nel lontano 2009, si è trasformato in sito internet nel 2017, con l’obiettivo di creare una sorta di palestra per i giovani appassionati di motori.

Da martedì 26 settembre, F1ingenerale.com è diventato ufficialmente una testata giornalistica. L’editore ha deciso di affidare la direzione a Oggioni all’inizio di luglio, quando è stata inoltrata tutta la documentazione necessaria affinché il Tribunale di Milano potesse registrarla. I tempi tecnici sono stati un po’ lunghi, ma alla fine l’obiettivo è stato raggiunto e Paolo ne è diventato ufficialmente il direttore.

Paolo Oggioni collabora con Proiezioni di Borsa dal settembre del 2021, dopo aver lavorato come redattore, dal 2007 al 2018, presso l’emittente televisiva 7 Gold. È iscritto, come pubblicista, all’albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti della Lombardia dal 2008.

44 anni, nato a Monza, la Formula Uno è sempre stata una delle sue più grandi passioni. Ama sempre ricordare le tantissime giornate trascorse all’autodromo a vedere i campioni degli anni Ottanta e Novanta, da Senna a Prost arrivando a Schumacher.

Ora avrà il compito di condurre una redazione giovane, composta da diversi aspiranti giornalisti che avranno in lui un prezioso punto di riferimento.

A Paolo Oggioni vanno i migliori auguri da parte di tutta la redazione di Proiezioni di Borsa.