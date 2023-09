Quanto costa comprare casa sul Lago di Como, vicino all’hotel migliore del Mondo 

Un vanto italiano nel Mondo. Uno dei tanti, del paese più ricco di opere d’arte, di bellezze naturali e artificiali che ci sia sul pianeta Terra. Invidiato da tanti, meno, forse, da quelli che ci vivono, capace solo di esaltarne i problemi, le magagne, le eterne contraddizioni. Non capendo che, probabilmente, se non ci fossero queste, non ci saremmo noi, gli italiani. Un popolo unico al Mondo con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti.

Il Lago di Como rappresenta uno degli scenari più belli del nord Italia, tanto che molti vip hanno deciso di acquistare casa qui. Da George Clooney fino ai Ferragnez. Ville da mille e una notte, ma non solo, perché sono numerose le strutture adibite ad albergo e ristorante che si affacciano lungo il Lario.

Una di queste, l’Hotel Passalacqua di Moltrasio, da poche ore, può fregiarsi del titolo di hotel migliore del Mondo. A eleggerlo, i 580 anonimi influencer facenti parte della “The World’s 50 Best Hotels Academy”, un prestigioso gruppo composto dai leader internazionali dell’industria alberghiera. Addetti ai lavori che soggiornano nelle strutture, per poi valutarne i servizi e stilare una graduatoria annuale molto considerata nel settore.

Quanto costa una notte all’Hotel Passalacqua, la miglior struttura alberghiera del Mondo?

Inevitabile porsi la più classica delle domande. Quanto si spende per una notte? Prima di rispondere, bisogna sapere che l’hotel offre tre differenti tipi di soluzioni: Palazz, Villa e Casa al Lago.

Nella prima si possono trovare otto stanze tra i 37 e i 50 metri quadrati. Il loro valore per una notte, a ottobre, oscilla tra i 1.400 e i 2.400 euro, colazione inclusa.

In Villa, invece, troviamo 12 unità con diverse metrature. Eleganti doppie o matrimoniali da 40 metri quadrati, fino a suite tra i 90 e i 120, con la straordinaria Bellini che arriva a 250, con un valore di 8.000 euro. Alcune si affacciano sul lago, altre sul pittoresco borgo di Moltrasio. In questo caso i prezzi variano da 1.500 a 5.400.

Infine, Casa al Lago, solo quattro raffinatissime unità dove vivere un’esperienza unica in mezzo al verde. Piccoli gioielli tra i 30 e i 60 metri quadrati, con prezzi che oscillano tra i 1.400 e i 2.200 euro.

Quanto costa comprare casa a Moltrasio, vicino all’Hotel Passalacqua

E se invece di una notte, volessimo passarci più tempo nel corso dell’anno? Allora bisogna conoscere i prezzi degli immobili, che, però, così come quelli del Passalacqua, non sono proprio economici, anzi. Stiamo parlando di una zona di lusso, dove il prezzo medio al metro quadrato supera abbondantemente i 3.500 euro. A Como, per fare un semplice paragone, il costo medio di un immobile a uso abitativo è intorno ai 2.700 euro. Anche considerando il divario enorme di disponibilità di soluzioni, è comunque un gap considerevole.

Un bilocale da 60 metri quadri a Moltrasio costa più di 200.000 euro. Un investimento decisamente considerevole per utilizzarlo come seconda casa, anche se si potrebbe rientrare, sul lungo periodo, mettendola in affitto. Infatti, soprattutto in primavera ed estate i prezzi delle locazioni sono compresi tra gli 11 e 13 euro al metro quadrato mensile.

Esaminando quanto costa comprare casa sul Lago di Como, vicino all’Hotel Passalacqua, è facile comprendere, quindi, quanto sia “roba da ricchi”. Parafrasando il celebre film di Renato Pozzetto.