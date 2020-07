Dormire in una stanza fredda? Ecco tutti i suoi benefici, tra cui la perdita di grasso. Magari odiate i climi freddi e soprattutto la stanza fredda. Di sera quando ci si sta per addormentare non si cerca altro che una bella stanza calda. Ma in realtà dormire in una stanza fredda fa bene alla salute e fa anche dimagrire. Se volete sapere quali sono i cibi da evitare prima di andare a dormire clicca qui.

Dormire in una stanza fredda? Ecco tutti i suoi benefici, tra cui la perdita di grasso

Una ricerca dimostra, infatti, che dormire in una stanza fredda aiuta il corpo a migliorare il metabolismo e fa bruciare più calorie, anche durante il giorno. Secondo gli esperti, la temperatura ottimale per la notte è tra i 15 e i 19 gradi. Una condizione termica non proprio alla portata dei più freddolosi, i quali rischiano di doversi sotterrare sotto strati di coperte prima di sentirsi a proprio agio. Eppure, in questo modo, il nostro corpo rimane in forma.

Dormire al freddo combatte il diabete e l’invecchiamento

Una stanza più fresca aiuta il corpo a raffreddarsi abbastanza per raggiungere un livello di sonno più profondo e ristoratore. Dormire in una stanza più calda di 21 gradi impedirà al cervello di rilasciare la melatonina, cioè uno dei migliori ormoni anti-invecchiamento del corpo. Una volta che siamo addormentati in totale oscurità e la nostra temperatura corporea si abbassa, rilascia la melatonina e provoca un lieve raffreddamento nel corpo. Dormire in una stanza a 18-19 gradi può anche aiutare a prevenire alcune malattie metaboliche, in primis il diabete.

Dormire nudi

Molti studiosi infine suggeriscono di dormire nudi, senza pigiama. In questo modo produrremo anche meno cortisone, un ormone associato allo stress e all’aumento di peso. Un altro studio ha dimostrato che i partner che dormono insieme nudi hanno una relazione più felice, aperta e intima rispetto alle coppie che utilizzano il pigiama. Quindi diciamo addio al pigiama e alle stanze calde.