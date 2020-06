Quali sono i cibi da evitare prima di andare a dormire? Ci sono dei cibi che la sera vanno assolutamente evitati. Ma perché? Fanno male al nostro organismo oppure sono solo difficili da digerire? Un corretto riposo parte da ciò che si mangia. Proprio per questo, alcuni cibi non andrebbero mai consumati prima di andare a letto. Si tratta innanzitutto di alimenti ricchi di carboidrati e proteine, anche se ci sono delle eccezioni. Perché sono le eccezioni che confermano la regola.

Una cena a base di cibi troppo pesanti è un problema, in quanto durante il sonno il corpo utilizza un quantitativo di energia limitato e tutto ciò che rimane va inevitabilmente ad accumularsi sotto forma di grasso. Inoltre, ciò potrebbe comportare una cattiva digestione e, di conseguenza, un sonno disturbato.

Quali sono i cibi da evitare prima di andare a dormire?

Scopriamo quindi quali sono i cibi che bisogna evitare la sera per dormire felici come dei bambini. Partiamo dal primo. Simbolo dell’Italia, e no, non è la pasta, ma bensì la pizza. Ma perché la pizza? L’impasto della pizza è ricco di grassi ed è difficile da digerire. Inoltre, il formaggio utilizzato per la farcitura è anch’esso composto di grassi che contribuiscono all’aumento di peso. Un altro cibo che sarebbe meglio evitare è l’insalata. Questo alimento è pieno di fibre insolubili che comportano in alcuni soggetti un aumento dei gas intestinali e una sensazione di gonfiore addominale. Sarebbe meglio evitare anche la menta, magari assunta nelle tisane prima di andare a dormire.

La menta è capace di apportare molti benefici all’organismo, anche se favorire il sonno non fa purtroppo parte delle sue virtù. Ne è pertanto sconsigliata l’assunzione nelle ore serali per non correre il rischio di incorrere nel bruciore di stomaco. Infine ci sono ovviamente le fritture, che sono famose per la loro pesantezza e poca digeribilità.