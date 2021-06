Le Istituzioni pubbliche stanno cercando in tutti i modi di attirare turisti in modo da dare una boccata d’ossigeno alle attività ricettive. Oramai le iniziative da Nord a Sud dell’Italia spuntano come i funghi.

Ora chi ha interesse a risparmiare può approfittare di questa iniziativa: dormire due notti in una città ricca di cultura ma pagando solo un pernottamento. Ebbene trascorrere qualche giorno a Parma vale sicuramente la pena poiché la città è insignita del titolo Capitale Italiana della Cultura per il 2021.

Il titolo Capitale Italiana della Cultura

Ad onore del vero questo riconoscimento fu decretato a Parma per il 2020 ma la situazione pandemica ha prorogato il titolo. E’ una commissione di 7 esperti a scegliere quale città per ogni anno merita questo riconoscimento in base a determinate caratteristiche.

Come sfruttare l’iniziativa “la seconda notte è nostra”

Dunque ora passiamo all’argomento più interessante: come risparmiare soldi pernottando due notti a Parma. L’Amministrazione comunale ha stabilito un rimborso alle strutture alberghiere ed extralberghiere che dal venerdì alla domenica proporranno un’offerta di due notti di pernottamento al prezzo di una.

I turisti interessati devono inoltre sapere che questa iniziativa non è illimitata nel tempo ma si può sfruttare solo in determinati periodi dell’anno. Infatti l’arco di tempo è compreso tra nei weekend tra il 2 luglio e il 31 agosto e tra il 15 ottobre e il 31 dicembre.

Chi riceve l’incentivo

Il Comune ha stretto un accordo con il Consorzio Albergatori Promoparma. Quest’ultimo girerà il rimborso alle strutture ricettive partecipanti al programma per un massimo a notte di 50 euro. Il Comune ha trovato i fondi per questa iniziativa attingendo dalla voce di bilancio dall’imposta di soggiorno.

Dormire due notti in una città ricca di cultura ma pagando solo un pernottamento

Effettivamente l’occasione è veramente ghiotta perché Parma ha un patrimonio artistico culturale eccellente e parallelamente ha un’offerta culinaria d’eccellenza di primo ordine come il Prosciutto di Parma e il Culatello di Zibello.