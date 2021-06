Quante volte ci capita nella preparazione delle nostre ricette di abbondare con il sale e rendere le pietanze eccessivamente salate? A volte pensare di buttare via tutto è impensabile per i tempi ridotti, ma anche per lo spreco alimentare che ne deriverebbe. Inoltre troppo sale renderebbe il sapore del piatto poco tollerabile al palato, e soprattutto non fa bene alla salute in quanto genera problemi di ipertensione, aumenta il rischio di diabete e l’insorgere di altre malattie.

Ma allora se dovesse capitare di salare eccessivamente una pietanza come fare per riportare la sapidità nei giusti valori?

Mai più piatti troppo salati con questi trucchetti geniali della nonna che salveranno ogni ricetta

Ecco svelati alcuni trucchetti che già le nostre nonne utilizzavano per porre rimedio ad un piatto eccessivamente salato.

Uno dei trucchetti più conosciuti è quello di utilizzare lo zucchero per attenuare la sapidità del piatto. Basterà aggiungere al sugo o alla zuppa un cucchiaino di zucchero, lasciar cuocere per altri 2/3 minuti e il sale avrà perso la sua intensità. In alcuni casi è possibile anche aggiungere alla pietanza mezza patata. Un rimedio per mitigare il gusto, ma il sale in eccesso resta.

Un altro rimedio economico e a portata di mano è la mela verde. Tagliare uno spicchio di mela e metterlo da parte, intanto dalla restante parte di mela ricavarne il succo. Aggiungere il succo ed anche la fettina di mela nel sugo o nella pietanza da correggere.

Un altro trucco semplicissimo è quello di passare il piatto salato sotto acqua corrente per circa 30 secondi e il problema sarà risolto.

Inoltre con questi semplicissimi trucchetti si può cucinare senza sale e senza rinunciare al gusto. Per ovviare il problema infatti possiamo decidere direttamente di evitare di salare le nostre pietanze, ma di renderle gustose con delle sane alternative.

Dunque, mai più piatti troppo salati con questi trucchetti geniali della nonna che salveranno ogni ricetta.