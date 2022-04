Questo articolo si prefigge un’analisi non convenzionale di Borsa.

In particolare, intendiamo proiettare il possibile futuro dell’indice S&P 500 in ottica di breve termine.

Ma, per farlo, ricorriamo a due tecniche non convenzionali non presenti in altri articoli, in quanto tecnica proprietaria applicata dall’ideatore del metodo in questione.

La seconda è tecnica riconducibile a quelle tra le meno note di Gann.

E difficilmente reperibile anche tra le analisi condotte con i metodi del celeberrimo trader.

Doppio scenario per S&P 500: dove è diretto l’indice USA? Un’analisi non convenzionale, tra tecniche proprietarie ed orbitali planetari.

In primis, intendiamo ricorrere alla tecnica, di cui siamo ideatori, denominata Magic Box.

Si tratta di un particolare metodo, che svolge una duplice valenza, fungendo sia da indicatore trend following, che da tecnica per proiettare obiettivi in tempo e prezzo.

Partiamo quindi dal seguente grafico, ottenuto con questo metodo.

Si tratta di un’analisi su barre daily, in ottica di breve termine.

La retta discendente inquadra bene il trend discendente in atto.

Avremmo quindi un primo segnale di inversione potenziale con almeno una chiusura sopra la predetta trend line.

Ma se il ribasso continuasse?

Ecco l’alternativa di un doppio scenario per l’indice S&P 500.

Un possibile target è rappresentato dal livello corrispondente alla retta orizzontale, a 4.268.

E questo target potrebbe essere raggiunto per/entro la data, indicata dalla retta verticale, il 3 maggio.

Orbitali planetari

Utilizziamo un metodo particolare di analisi, quello degli orbitali planetari, per verificare se il livello di prezzo potrebbe trovare conferme.

Il 3 maggio Plutone si troverà in posizione geocentrica, a 28 gradi, nella costellazione del Capricorno. Posizione che corrisponde ad una posizione cumulata di 298 gradi. E ad un orbitale di 4.258.

Infatti abbiamo:11X360+298=4.258.

Siamo partiti per i nostri calcoli dai 4.268 ottenuti con Magic Box, che sono pari a: 4.268/360=11,85. Poi 11X360=3.960.

Quindi: 4.268-3.960=308.

Quindi la posizione di Plutone sarà sostanzialmente coincidente con i 4.268 di Magic Box, e fungerà da supporto astrale. Confermando quindi la proiezione già ottenuta con il primo metodo.