Riprendiamo la nostra analisi di medio/lungo termine sull’indice S&P 500.

Su time frame mensile osserviamo che un precedente setup temporale di rilievo riguardava, come da pregresse analisi, il mese di settembre.

A tale riguardo, è interessante notare che spesso il mercato disvela le proprie vere intenzioni nel time frame successivo a quello di un setup.

Capita sovente, infatti, che nel setup si scontrino forze opposte, tali da ingenerare falsi segnali, ad esempio secondo l’insegnamento di Gann.

Infatti nel mese di settembre è stato ceduto il minimo della precedente barra mensile, ma l’indice è poi ripartito al rialzo.

Il mese attuale costituisce un altro importante target, sia applicando il metodo proprietario Magic Box, sia applicando metodi di Gann. Vediamo perché in base ai seguenti grafici, ma domandandoci anche verso quali nuovi target si dirigerebbe lo S&P 500 in caso di superamento degli attuali livelli resistenziali.

S&P 500 verso nuovi target in tempo e prezzo

Procediamo quindi partendo dal seguente grafico di Magic Box, unitamente ai cicli di lungo termine.

L’area gialla è quella che interessa l’applicazione del metodo Magic Box.

Notiamo che le quotazioni si trovano su una resistenza di un certo rilievo (bordo superiore del pattern giallo).

L’ intersezione tra la retta nera ascendente, tracciata in base alle regole del metodo, e la retta orizzontale nera, indica un target in area 5.783 per/entro il setup di giugno 2024.

Il semicerchio verde rappresenta un ciclo di lungo termine, suddiviso nei canonici quattro sottocicli da rette verticali azzurre.

Tuttavia, dobbiamo anche notare che nel terzo sottociclo il minimo di transizione tra secondo e terzo sottociclo era stato rotto al ribasso dalle quotazioni. Quotazioni che poi invece hanno invertito trend e rotto al rialzo il massimo ricompreso tra minimo iniziale e successivo minimo.

Pertanto questo terzo sottociclo si è trasformato nel primo ciclo di un nuovo ciclo.

Il grafico, quindi, comprensivo sempre di Magic Box e cicli di lungo termine, si è trasformato come segue, in base alle canoniche regole sulla cosiddetta troncatura ciclica.

Riposizionamento ciclico

Con il nuovo posizionamento ciclico, conseguente alla troncatura, di cui sopra, risulta quindi evidente che già ci troviamo nel secondo sottociclo di un nuovo ciclo di lungo e il setup (retta verticale nera), relativo a giugno 2024, si colloca circa a metà del terzo sottociclo, posizione statisticamente attendibile per la formazione di un top in un ciclo rialzista.

Conferme da metodi di Gann

L’attuale livello di resistenza ed il setup di giugno 2024 sono confermati dal seguente quadrato di Gann, costruito sul range ricompreso tra il minimo di marzo 2009 ed il massimo di maggio 2015.

Applicando a tale range le regole del quadrato in scala 2, che abbiamo spiegato in precedenti occasioni, otteniamo il seguente grafico.

Con la freccia blu abbiamo contrassegnato un rilevante setup temporale, posto peraltro a 15 anni di distanza dal minimo del 2009, rilevante ciclo temporale di Gann, e coincidente con il setup di giugno 2024.

Infine, a proposito di S&P 500 verso nuovi target in tempo e prezzo, notiamo che il target di 5.783 per giugno 2024 corrisponderà ad un orbitale planetario posto a 5.781, relativo alla posizione zodiacale della Luna geocentrica, che in chiusura di giugno 2024 si troverà a 21 gradi in Ariete.

Lo S&P 500 confermerà il trend diretto verso i nuovi target di tempo e prezzo, con almeno una chiusura mensile superiore all’attuale top di 4.718.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“