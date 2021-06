Ad agosto 2020 il nostro Ufficio Analisi aveva pubblicato un report dal titolo Ecco un titolo della galassia Agnelli-Elkann che potrebbe raddoppiare il suo valore nei prossimi mesi. All’epoca il titolo quotava in area 6,522 euro. Da quei livelli le azioni CNH Industrial hanno guadagnato oltre il 110%.

Tuttavia, dopo un rialzo del 150% in un anno le azioni CNH Industrial hanno ancora ampi spazi per crescere. Soprattutto alla luce di quanto accaduto durante la settimana appena conclusasi.

Come si vede dal grafico l’impostazione è ribassista, ma il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 13,725 euro ha determinato una forte reazione che ha portato le quotazioni a chiudere sopra lo stesso livello. Questa dimostrazione di forza, però, non è sufficiente per essere sicuri al 100% che siamo in presenza di una nuova gamba rialzista. Come si vede dall grafico, infatti, per avere una maggiore certezza dell’inversione bisognerà attendere una chiusura settimanale superiore a 14,11 euro. In questo caso si aprirebbero le porte per un rialzo almeno fino in area 16,00 euro (I obiettivo di prezzo). Gli obiettivi successivi, poi, sono quelli indicati in figura. La massima estensione del potenziale rialzo si trova in area 22,15 euro per un possibile rialzo del 60% circa.

Qualora, invece, si dovesse rompere in chiusura settimanale al ribasso area 13,725 euro le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea continua.

Secondo gli analisti che coprono il titolo CNH Industrial il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 12 novembre in ribasso dello 1,61% rispetto alla seduta precedente a quota 8,174 euro.

Time frame settimanale

