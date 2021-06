La rivoluzione del lavoro è già in corso. Ormai sempre più persone cercano di avvicinarsi al nomadismo digitale. I motivi principali sono:

dirigere il proprio lavoro in autonomia;

poter vivere dove si vuole;

poter viaggiare quanto e quando più aggrada;

avere normalmente più tempo per i propri interessi e passioni;

poter lavorare da casa, al parco od ovunque si voglia;

poter lavorare pur avendo un figlio piccolo da accudire;

non essere soggetti a crisi legate al mondo del lavoro tradizionale.

Questi sono solo alcuni dei molteplici motivi che una persona potrebbe avere per voler intraprendere un cammino nel nomadismo digitale.

Ecco quali sono i lavori che permettono di viaggiare all’infinito ed ovunque

assistente virtuale;

blogger;

content creator;

copywriter;

curatore di contenuti;

digital marketer;

E-commerce;

fotografo;

insegnante online;

programmatore web;

scrittore;

SEO;

social media manager;

traduttore;

web trafficker;

videomaker;

web designer;

altri lavori da freelance.

Ne esistono in realtà molti altri oltre a questi sopra menzionati. È un mercato in continua evoluzione ed espansione che permette di guadagnare anche cifre molto rilevanti.

Da dove partire

Per iniziare ad affacciarsi a questo mondo è necessario capire che per intraprendere un lavoro del genere è indispensabile crearsi delle specifiche competenze. È utilissimo inoltre avere una grande capacità di adattabilità e di flessibilità. Chi già lavora nel mondo online lo sa bene. Gli impieghi legati a questo mondo e le loro “regole” sono in continuo movimento. Se una persona ama la crescita ed ambisce a migliorarsi è senza dubbio nel posto giusto, diversamente è bene che valuti altre alternative.

Per apprendere le competenze necessarie ci sono vari metodi:

studiare da autodidatta leggendo libri e provando sul campo a progettare e realizzare alcuni lavori di prova da inviare come propria immagine lavorativa;

iscriversi a corsi online;

guardare video;

frequentare corsi con un insegnante esperto.

Per alcuni lavori è necessario possedere una laurea, mentre per altri è importante solamente essere sufficientemente preparati e competenti.

Ecco quali sono i lavori che permettono di viaggiare all’infinito ed ovunque. Questa tipologia di impieghi richiede un grande impegno, soprattutto iniziale. Appena si parte per una di queste avventure lavorative i guadagni possono essere bassi ed in alcuni casi nulli. È importante avere costanza e perseveranza per proseguire, ma i risvolti positivi sono così tanti che sempre più persone ci stanno provando.